СМИ: Украина выбрала проигрышную стратегию действий против армии России
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СМИ: Украина выбрала проигрышную стратегию действий против армии России

Руководство Украины следует проигрышной стратегии, которая не позволит Киеву выиграть в противостоянии с Россией в силу ряда факторов. Такое мнение выразил в статье для германской газеты Die Welt израильский военный историк Мартин ван Кревельд, передает РИА «Новости».

Эксперт считает, что планы Украины одержать верх над Российской армией на поле боя несбыточны из-за подавляющего превосходства ВС РФ в технике и артиллерии. Он полагает, что преимуществом Киева могло бы стать развертывание полноценной партизанской войны на занятых Россией территориях, но этого так и не произошло.

Ван Кревельд также отмечает, что российские силы значительно изменили тактику по сравнению с ранними этапами спецоперации. Автор упоминает проблемы со снабжением ВСУ и необходимость ускоренного обучения украинских солдат обращению с западными образцами вооружений, поставляемыми странами НАТО.

Военный историк затронул и экономическое измерение украинского конфликта. По его словам, антироссийские санкции нанесли большой ущерб благосостоянию стран Европы. При этом российский рубль укрепляется, а государственный бюджет РФ наращивает доходы от экспорта ресурсов.


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По материалам: pnp.ru

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