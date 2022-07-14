София Ротару получила эффект бумеранга
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София Ротару получила эффект бумеранга

София Ротару получила эффект бумеранга
Певица София Ротару стала жертвой травли соотечественников. Артистка, родившуюся на Украине, жестко раскритиковали соотечественники. Земляки недовольны тем, что певица молчит, продолжая жить в России. Экс-директор артистки прокомментировал неприятную ситуацию. Ольга Коняхина считает, что 74-летняя София Михайловна получила по заслугам, и теперь она не нужна ни украинцам, ни россиянам. «Вы меня ее еще защищать попросите. Пусть себе живет и процветает там, где хочет и как хочет. Эффект бумеранга никто не отменял!» — высказалась экс-агент исполнительницы. Ротару критикуют не только обычные граждане, но и публичные персоны. Например, телеведущая Наталья Мосейчук, продюсер Михаил Ясинский и лидер группы Kozak System Иван Леньо.
«Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — трусы, ваши кумиры — плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты», — написал Леньо, цитирует Telegram-канала «Абзац». Коняхина, к слову, не в первый раз нелестно говорит о бывшей начальнице. Ранее Ольга упрекала артистку в частом употреблении спиртных напитков. «Ротару пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции», — заявляла экс-директор в эфире шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

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