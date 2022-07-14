София Ротару получила эффект бумеранга

Певица София Ротару стала жертвой травли соотечественников. Артистка, родившуюся на Украине, жестко раскритиковали соотечественники. Земляки недовольны тем, что певица молчит, продолжая жить в России. Экс-директор артистки прокомментировал неприятную ситуацию. Ольга Коняхина считает, что 74-летняя София Михайловна получила по заслугам, и теперь она не нужна ни украинцам, ни россиянам. «Вы меня ее еще защищать попросите. Пусть себе живет и процветает там, где хочет и как хочет. Эффект бумеранга никто не отменял!» — высказалась экс-агент исполнительницы. Ротару критикуют не только обычные граждане, но и публичные персоны. Например, телеведущая Наталья Мосейчук, продюсер Михаил Ясинский и лидер группы Kozak System Иван Леньо.«Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — трусы, ваши кумиры — плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты», — написал Леньо, цитирует Telegram-канала «Абзац». Коняхина, к слову, не в первый раз нелестно говорит о бывшей начальнице. Ранее Ольга упрекала артистку в частом употреблении спиртных напитков. «Ротару пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось. Все пилось, да, абсолютно. И причем так, что даже я не выдерживала конкуренции», — заявляла экс-директор в эфире шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.