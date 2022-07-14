Сразу 5 игр сегодня пополняют подписку Game Pass на Xbox и PC

Вадим Карасев





Подписка Game Pass сегодня, 14 июля, пополнилась сразу 5 новыми играми. Почти все эти новинки стали доступны, как на приставках Xbox, так и на приставках PC. Есть только одно исключение — игра Overwhelm, которая присоединилась к Game Pass только на PC.

С сегодняшним добавлением новых игр значительно расширился список проектов в Game Pass для детей. В последний раз мощное пополнение списка игр для детей в Game Pass было в конце прошлого года, тогда добавили сразу 4 проекта. Сегодня к Game Pass присоединились 2 детские игры — это My Friend Peppa Pig и PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls.

Плюс, в подписку добавили две новинки для Xbox — головоломку Escape Academy и симулятор мойки с кооперативом: PowerWash Simulator.

Escape Academy (Xbox, PC)

Escape Academy

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Вы только что прибыли в Академию побега — школу, где талантливых учеников готовят стать лучшими мастерами по побегам.

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My Friend Peppa Pig (Xbox, PC)

Мой Друг Свинка Пеппа

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Отправьтесь в веселое приключение, став новым другом Свинки Пеппы!

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Overwhelm (PC)

OVERWHELM

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Вы в меньшинстве, у вас мало боеприпасов, и начинается паранойя. Это мир ужасов, где враги получают бонусы, а вы нет.

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PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Xbox, PC)

«Щенячий патруль» Город приключений зовет

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Большой город — большие приключения! Когда Райдер и Щенячий патруль узнают, что мэр Хамдингер захватил шумный мегаполис, они должны броситься в бой, чтобы спасти Город приключений от его эгоистичных планов.

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PowerWash Simulator (Xbox, PC)

PowerWash Simulator

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Выпустите пар, играя в PowerWash Simulator! Смойте свои тревоги под звук водяной струи. Включите мойку и избавьтесь от грязи и пятен.

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