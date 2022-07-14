Суд попросили прекратить дело блогера Хованского

Вадим Карасев

Защита блогера Хованского попросила суд прекратить его дело из-за истечения срока давности

Защита российского блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, попросила суд прекратить его уголовное дело из-за истечения срока давности. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, 20 июля Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Хованского. Судья рассмотрит ходатайства защиты блогера об исключении части доказательств из материалов дела и о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

В пресс-службе суда добавили, что предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что дело Хованского поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве. Помимо этого, стало известно, что обвинение блогеру изменили с части 2 на часть 1 статьи 205.1 УК РФ. Уточнялось, что если раньше Хованского обвиняли в оправдании терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, то сейчас его обвиняют в оправдании терроризма как такового.

В конце декабря 2021 года суд Санкт-Петербурга освободил Хованского из-под стражи, сменив меру пресечения в отношении него с ареста на запрет определенных действий. Ему нельзя выходить из дома в период с 18:00 до 10:00, посещать мероприятия, пользоваться интернетом и телефоном, отправлять почту, а также общаться со СМИ и свидетелями по его делу. В апреле 2022 года блогеру разрешили пользоваться интернетом.

Хованского арестовали в июне прошлого года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей»). Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году.