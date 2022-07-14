Светлана Лобода проплатила свой роман с солистом группы Rammstein
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Светлана Лобода проплатила свой роман с солистом группы Rammstein

Светлана Лобода проплатила свой роман с солистом группы Rammstein
Певица Светлана Лобода резко отреагировала на слухи о ее личной жизни. Еще несколько лет назад Светлана Лобода делала вид, что встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и якобы родила ему дочь Тильду. Поклонники артистки догадывались, что это неправда, да и артистка сама подтвердила это. 39-летняя звезда так и не раскрыла имя отца младшей дочери Тильды, которая появилась на свет в 2018 году. В Сети широко обсуждалось, что им вполне мог бы быть фронтмен группы Rammstein. «Придумала эту историю продюсер певицы Нателла Крапивина. Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой». Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с удовольствием получал гонорар и обо всем молчал...» — утвердил Чибисов «КП».
К слову, в последнее время Лобода занята политической повесткой, а точнее, отбивается от хейта со стороны и своих соотечественников, и россиян. Так, певица лишь комментировала происходящее, практически забыв о гламурной жизни и обсуждениях про нее. Но сотни статей о денежном романе с 59-летним вокалистом вывели исполнительницу из себя, и она тут же высказалась. «Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство»?» — иронизирует 39-летняя Светлана. Напомним, недавно артистке запретили въезд в Россию до 2072 года. А ведь когда-то блондинка зарабатывала здесь огромные деньги и входила в число самых высокооплачиваемых звезды нашего шоу-бизнеса. Теперь это все позади, и Лобода вынуждена давать концерты в Европе и Америке. Будет ли исполнительница пользоваться там популярностью? Покажет время.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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