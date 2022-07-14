Светлана Зейналова рассказала о карме, которая заставляет ее работать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Светлана Зейналова рассказала о карме, которая заставляет ее работать

Светлана Зейналова рассказала о карме, которая заставляет ее работать

Светлана Зейналова рассказала о карме, которая заставляет ее работать
Ведущая Светлана Зейналова рассказала о своей нелегкой судьбе. 13 июля 1987 года в эфир вышла первая передача, тогда она называлась «90 минут». Ведущими в разное время были выдающиеся персоны отечественного телевидения: Олег Добродеев, Евгений Киселев, Татьяна Миткова, Владимир Молчанов, Михаил Осокин, Владислав Флярковский, Ирина Зайцева, Яна Чурикова, Андрей Малахов, Лариса Вербицкая, Борис Щербаков. Светлана Зейналова пришла в «Доброе утро» в 2011-м. Чего только не пришлось ей пережить за эти десять с лишним лет. Ей приходилось работать в прямом эфире в дождь и в снегопад, глубоко беременной и даже с гипсом на ноге! Совсем недавно, в мае Зейналова сломала ногу, да так и работала, пряча ногу и костыли под столом в студии.
В прошлом году 9 мая Светлана Зейналова вела праздничный эфир с крыши отеля «Ритц-Карлтон». Пока была в кадре, она улыбалась и сияла. А во время выпусков новостей тряслась так, что зубы стучали — звуковики пугались. На улице стоял аномальный холод. Но за секунду до выхода в кадр Светлана нечеловеческим усилием унимала страшную дрожь и вновь — улыбалась и сияла, как ни в чем не бывало. «Я всю жизнь считала, что я — сова. Люблю поспать, не люблю работать, очень расслабленная. И за это мне карма отплатила — я все время работаю и все время рано встаю», — рассказала Светлана Зейналова.
# Шоу-бизнес Зейналова Светлана
По материалам: z-aya

Последние новости

Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Можно ли пить много кваса каждый день, насколько это безопасно для здоровья
Можно ли пить много кваса каждый день, насколько это безопасно для
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества в сети
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества в сети
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в Калининград
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в
Уровень инфляции в России замедлился
Уровень инфляции в России замедлился
Максим Галкин запечатлел подросших детей с дочерью Кристины Орбакайте в Юрмале
Максим Галкин запечатлел подросших детей с дочерью Кристины Орбакайте
Светлана Зейналова рассказала о карме, которая заставляет ее работать
Светлана Зейналова рассказала о карме, которая заставляет ее работать
Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе
Елена Малышева рассказала о новом обезьяньем вирусе
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит полнолуние 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит полнолуние 2022
Ольга Орлова шиканула своей фигурой в бикини
Ольга Орлова шиканула своей фигурой в бикини
«Антон бросил меня как Феофилактову?»: Романец одобрила новый роман Гусева
«Антон бросил меня как Феофилактову?»: Романец одобрила новый роман
Рома Желудь о наркотической зависимости: «Мне страшно, могу в любой день сдохнуть»
Рома Желудь о наркотической зависимости: «Мне страшно, могу в любой

Топ на сегодня

Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в Донбассе
Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые хочется рассматривать
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые
Люди с забавными и "говорящими" фамилиями (14 фото)
Люди с забавными и "говорящими" фамилиями (14 фото)
В Ново-Ленино из-за технического сбоя сработала сирена
В Ново-Ленино из-за технического сбоя сработала сирена
Animoca Brands привлекла $75 млн при оценке в $5,9 млрд
Animoca Brands привлекла $75 млн при оценке в $5,9 млрд

Еще по теме

Ведущая Светлана Зейналова поделилась милым видео с годовалой дочкой
Ирада Зейналова уходит с «Первого канала»
Ирада Зейналова рассказала, почему послала мальчика в известном видео
Ирада Зейналова станет ведущей нового авторского шоу на НТВ