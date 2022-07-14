Светлана Зейналова рассказала о карме, которая заставляет ее работать

Ведущая Светлана Зейналова рассказала о своей нелегкой судьбе. 13 июля 1987 года в эфир вышла первая передача, тогда она называлась «90 минут». Ведущими в разное время были выдающиеся персоны отечественного телевидения: Олег Добродеев, Евгений Киселев, Татьяна Миткова, Владимир Молчанов, Михаил Осокин, Владислав Флярковский, Ирина Зайцева, Яна Чурикова, Андрей Малахов, Лариса Вербицкая, Борис Щербаков. Светлана Зейналова пришла в «Доброе утро» в 2011-м. Чего только не пришлось ей пережить за эти десять с лишним лет. Ей приходилось работать в прямом эфире в дождь и в снегопад, глубоко беременной и даже с гипсом на ноге! Совсем недавно, в мае Зейналова сломала ногу, да так и работала, пряча ногу и костыли под столом в студии.В прошлом году 9 мая Светлана Зейналова вела праздничный эфир с крыши отеля «Ритц-Карлтон». Пока была в кадре, она улыбалась и сияла. А во время выпусков новостей тряслась так, что зубы стучали — звуковики пугались. На улице стоял аномальный холод. Но за секунду до выхода в кадр Светлана нечеловеческим усилием унимала страшную дрожь и вновь — улыбалась и сияла, как ни в чем не бывало. «Я всю жизнь считала, что я — сова. Люблю поспать, не люблю работать, очень расслабленная. И за это мне карма отплатила — я все время работаю и все время рано встаю», — рассказала Светлана Зейналова.