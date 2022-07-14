Сын артистки Елены Яковлевой похвастался идеальной формой

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных после долгого перерыва появился в Сети и показал, как теперь выглядит. Полгода назад сын Елены Яковлевой внезапно пропал из поля зрения поклонников его матери и журналистов. Денис устал от того количества внимания, которое оказывали ему в СМИ. Эпатажный сын актрисы закрыл свой аккаунт в Сети и на время перестал показываться на публике.Сегодня в прессе появился коллаж из свежих снимков наследника актрисы. Как видно, последние месяцы Денис много занимался спортом. Он похвастался идеальной формой, над которой он работает ради соревнований по бодибилдингу. За время отсутствия в Сети сын Яковлевой стал таким же мощным как Халк.«Вы все спрашивали, куда пропал сын Елены Яковлевой Денис Шальных. Никуда. Все у него хорошо, живет, растет», — цитирует источник ЭГ.Внимательные пользователи Сети обратили внимание, что в квартире Дениса царит бардак. Похоже, что его самого «творческий беспорядок» в спальне совсем не смущает. Напомним, что Яковлева всегда заступается за сына, когда слышит критику в его адрес. Актрису раздражает, что люди оценивают Дениса по внешнему виду и делают какие-то выводы о нем еще до того, как узнают его поближе.