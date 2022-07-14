Татьяна Брухунова начала лысеть после КОВИДА

Татьяна Брухунова до сих пор лечится после коронавируса. Светская львица, как и многие другие, столкнулась с постковидным синдромом. Последствия перенесенного вируса проявляются по-разному: кто-то испытывает проблемы со сном и эмоциональным фоном, другие пытаются спастись от облысения. Молодая жена Евгения Петросяна призналась, что у неё после болезни начались проблемы с волосами. Она долго откладывала поход к специалисту из-за нехватки времени и сил заниматься лечением. Однако недавно она нашла трихолога, который настоял на курсе реабилитации. Брухунова быстро увидела результат работы врача и поспешила поделиться своей радостью с остальными.«Заканчиваю курс реабилитации волос у трихолога после ковида. Жаль, что раньше не нашла времени и сил. Очень довольна результатом»,— говорит Татьяна. Ранее она рассказывала, что впервые столкнулась с проблемой выпадения волос пять лет назад. Тогда Брухунова пережила тяжелое потрясение: внезапно умер её отец. Из-за последствий стресса ей пришлось проститься с длинной шевелюрой и сделать короткую стрижку. Ранее, напомним, Брухунова ответила на вопрос о том, готова ли она взять в семью приемного ребенка. Супруга юмориста честно ответила, что никогда всерьез не задумывалась об этом. На данный момент она воспитывает только одного ребенка — сына Вагана, которого она родила от Петросяна в 2020 году.