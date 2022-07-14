Татьяна Васильева: «Надеюсь, что никогда не увижу Садальского. Флаг ему в руки!»
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Татьяна Васильева: «Надеюсь, что никогда не увижу Садальского. Флаг ему в руки!»

Татьяна Васильева: «Надеюсь, что никогда не увижу Садальского. Флаг ему в руки!»

Прошли те времена, когда Васильева и Садальский близко дружили. Сейчас Станислав Юрьевич нелестно отзывается о коллеге и считает ее продажной женщиной. Татьяна Григорьевна старается не реагировать на выпады артиста в свой адрес.


Недавно Садальский поделился воспоминанием о Васильевой, сделав акцент на то, что в прошлом артистка вела разгульный образ жизни.

«Как ни странно, увлечение Татьяны Васильевой жиголо, готовыми за пару сотен долларов на любые эксперименты, первым поддержал бывший муж Георгий Мартиросян. «Дай ей Бог! Пусть она мальчиков к себе вызывает хоть до 100 лет», — радовался когда-то Георгий Христофорович! Я восхищаюсь женщинами, которые однажды перестают рыдать и учиняют какое-нибудь безобразие: меняют партнера, театр, заводят нового любовника, принципиально отличного от других, уезжают к черту на кулички или наращивают себе груди, не важно, главное — меняются. И в этой связи опять-таки забавляет реакция окружающих. Так держать!» — разоткровенничался 70-летний Станислав Юрьевич в личном блоге.

Татьяна Васильева не собирается наказывать Садальского за его разговорчивость. «Я не слежу за его высказываниями. Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу. Поэтому флаг ему в руки», — призналась 75-летняя Васильева в беседе с представителями прессы.

За звезду, к слову, заступился художник Никас Сафронов. «Считаю, что нападки на Таню нужно прекратить! Она прожила сложную, непростую артистическую и человеческую жизнь. Да, возможно, она совершала и совершает ошибки, но это свойственно всем — особенно большим ярким личностям. И этих ошибок, вероятно, можно было бы избежать, если бы у нее был достойный помощник. Но такового у нее не было.

Она довольно рано потеряла папу. Совсем юной приехала в Москву и без чьей-либо помощи, но благодаря своему труду и таланту, состоялась как большая характерная актриса мирового уровня. Такая, как Мерил Стрип, Ани Жирардо, Анна Маньяни. С ее талантом она запросто могла бы сниматься у самых величайших режиссеров Голливуда», — рассуждал Сафронов в интервью Prozvezd.info.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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