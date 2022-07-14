Телохранителя Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной
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Телохранителя Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной

Телохранителя Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной

Сотрудник американской Секретной службы, который прибыл в Иерусалим перед визитом лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, подрался с местной жительницей. Телохранителя президента отправили обратно в США, сообщает CNN.

"В понедельник вечером Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений. Он вернулся в США".

Секьюрити входил в состав штурмовой группы Секретной службы. Его обвинили в нападении на женщину рядом с иерусалимским баром.


Напомним, что в мае двое сотрудников Секретной службы были высланы из Южной Кореи за то, что устроили скандал с местным таксистом. Это произошло во время визита Байдена в азиатскую страну.

Отметим, что сегодня президент Байден прибыл в Тель-Авив, с которого начался его визит на Ближний Восток. В ходе поездки американский лидер намерен посетить Саудовскую Аравию, что будет способствовать, по его словам, "противостоянию России". Эксперты же уверены, что такой шаг принесет Байдену репетиционный ущерб, а встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и вовсе не нужно было планировать, поскольку арабская страна не пойдет навстречу Вашингтону. Более того, Саудовская Аравия наряду с Индией и Индонезией критикует Запад за санкции против Москвы.

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На фоне сканадала с сыном Хантером Байденом, 64% демократов не хотят, чтобы Байден выдвигался от их партии на выборах 2024 года. Национальный рейтинг одобрения работы президента находится на уровне 33%. А 75% зарегистрированных избирателей считают, что США движутся в неправильном направлении – этот пессимизм разделяют представители всех поло-возрастных и расовых групп, жители села и городов, сторонники всех партий.
В свои 79 лет Байден является самым старым президентом США в истории, и его возраст сторонники Демпартии чаще всего называют причиной, по которой им нужен другой лидер. Особенно это характерно для респондентов моложе 30 лет – 94% из них хотят видеть другого кандидата от партии.
При этом темнокожие избиратели продолжают составлять базу поддержки Байдена, как и в 2020-м году: среди них одобрение его работы составляет 62% — выше, чем среди любых других расовых и этнических групп. В то же время попытки Байдена привлечь на свою сторону белых представителей рабочего класса без образования не привели к какому-либо результату – эта группа показывает лишь 20%-ное одобрение работы президента.
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По материалам: uposters.ru

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