Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих звёздных актёров и актрис старше?

Второй раз за месяц предлагаем вам тест про знаменитостей, успешность в котором во многом будет зависеть от вашей интуиции. Перед вами пары звёздных актёров и актрис, многие из которых так или иначе идут рука об руку по своей карьере или в публичной жизни. Задумывались ли вы, кто из них старше?

Даже если нет, сегодня вы об этом узнаете, предварительно сделав собственное предположение. Удачи!





/15Кто старше?

Аль Пачино

Роберт Де Ниро

Аль Пачино - 1940 года рождения (82 года); Роберт Де Ниро - 1943 года рождения (78 лет).

/15Кто старше?

Элайджа Вуд

Дэниэл Рэдклифф

Элайджа Вуд - 1981 года рождения (41 год); Дэниэл Рэдклифф - 1989 года рождения (32 года).

/15Кто старше?

Сальма Хайек

Пенелопа Крус

Сальма Хайек - 1966 года рождения (55 лет); Пенелопа Крус - 1974 года рождения (48 лет).

/15Кто старше?

Крис Хемсворт

Крис Эванс

Крис Хемсворт - 1983 года рождения (38 лет); Крис Эванс - 1981 года рождения (41 год).

/15Кто старше?

Вин Дизель

Дуэйн Джонсон

Вин Дизель - 1967 года рождения (54 года); Дуэйн Джонсон - 1972 года рождения (50 лет).

/15Кто старше?

Анджелина Джоли

Дженнифер Энистон

Анджелина Джоли - 1975 года рождения (47 лет); Дженнифер Энистон - 1969 года рождения (53 года).

/15Кто старше?

Билл Мюррей

Том Хэнкс

Билл Мюррей - 1950 года рождения (71 год); Том Хэнкс - 1956 года рождения (66 лет).

/15Кто старше?

Морган Фримен

Сэмюэл Л. Джексон

Морган Фримен - 1937 года рождения (85 лет); Сэмюэл Л. Джексон - 1948 года рождения (73 года).

/15Кто старше?

Джим Керри

Уилл Феррелл

Джим Керри - 1962 года рождения (60 лет); Уилл Феррелл - 1967 года рождения (54 года).

/15Кто старше?

Кейт Уинслет

Кейт Бланшетт

Кейт Уинслет - 1975 года рождения (46 лет); Кейт Бланшетт - 1969 года рождения (53 года).

/15Кто старше?

Бен Аффлек

Дженнифер Лопес

Бен Аффлек - 1972 года рождения (49 лет); Дженнифер Лопес - 1969 года рождения (52 года).

/15Кто старше?

Сирша Ронан

Тимоти Шаламе

Сирша Ронан - 1994 года рождения (28 лет); Тимоти Шаламе - 1995 года рождения (26 лет).

/15Кто старше?

Эдвард Нортон

Брэд Питт

Эдвард Нортон - 1969 года рождения (52 года); Брэд Питт - 1963 года рождения (58 лет).

/15Кто старше?

Мерил Стрип

Хелен Миррен

Мерил Стрип - 1949 года рождения (73 года); Хелен Миррен - 1945 года рождения (76 лет).

/15Кто старше?

Джонни Депп

Хелена Бонэм Картер

Джонни Депп - 1963 года рождения (59 лет); Хелена Бонэм Картер - 1966 года рождения (56 лет).





Да какая кому разница?!





Это было непросто, но и вы не сплоховали!





Вы явно работаете в голливудском паспортном столе!Или просто всё знаете.15

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