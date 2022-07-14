Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих звёздных актёров и актрис старше?
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Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих звёздных актёров и актрис старше?

Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих звёздных актёров и актрис старше?

Второй раз за месяц предлагаем вам тест про знаменитостей, успешность в котором во многом будет зависеть от вашей интуиции. Перед вами пары звёздных актёров и актрис, многие из которых так или иначе идут рука об руку по своей карьере или в публичной жизни. Задумывались ли вы, кто из них старше?

Даже если нет, сегодня вы об этом узнаете, предварительно сделав собственное предположение. Удачи!




1/15

Кто старше?

Аль Пачино


Роберт Де Ниро


Аль Пачино - 1940 года рождения (82 года); Роберт Де Ниро - 1943 года рождения (78 лет).


2/15

Кто старше?

Элайджа Вуд


Дэниэл Рэдклифф


Элайджа Вуд - 1981 года рождения (41 год); Дэниэл Рэдклифф - 1989 года рождения (32 года).


3/15

Кто старше?

Сальма Хайек


Пенелопа Крус


Сальма Хайек - 1966 года рождения (55 лет); Пенелопа Крус - 1974 года рождения (48 лет).


4/15

Кто старше?

Крис Хемсворт


Крис Эванс


Крис Хемсворт - 1983 года рождения (38 лет); Крис Эванс - 1981 года рождения (41 год).


5/15

Кто старше?

Вин Дизель


Дуэйн Джонсон


Вин Дизель - 1967 года рождения (54 года); Дуэйн Джонсон - 1972 года рождения (50 лет).


6/15

Кто старше?

Анджелина Джоли


Дженнифер Энистон


Анджелина Джоли - 1975 года рождения (47 лет); Дженнифер Энистон - 1969 года рождения (53 года).


7/15

Кто старше?

Билл Мюррей


Том Хэнкс


Билл Мюррей - 1950 года рождения (71 год); Том Хэнкс - 1956 года рождения (66 лет).


8/15

Кто старше?

Морган Фримен


Сэмюэл Л. Джексон


Морган Фримен - 1937 года рождения (85 лет); Сэмюэл Л. Джексон - 1948 года рождения (73 года).


9/15

Кто старше?

Джим Керри


Уилл Феррелл


Джим Керри - 1962 года рождения (60 лет); Уилл Феррелл - 1967 года рождения (54 года).


10/15

Кто старше?

Кейт Уинслет


Кейт Бланшетт


Кейт Уинслет - 1975 года рождения (46 лет); Кейт Бланшетт - 1969 года рождения (53 года).


11/15

Кто старше?

Бен Аффлек


Дженнифер Лопес


Бен Аффлек - 1972 года рождения (49 лет); Дженнифер Лопес - 1969 года рождения (52 года).


12/15

Кто старше?

Сирша Ронан


Тимоти Шаламе


Сирша Ронан - 1994 года рождения (28 лет); Тимоти Шаламе - 1995 года рождения (26 лет).


13/15

Кто старше?

Эдвард Нортон


Брэд Питт


Эдвард Нортон - 1969 года рождения (52 года); Брэд Питт - 1963 года рождения (58 лет).


14/15

Кто старше?

Мерил Стрип


Хелен Миррен


Мерил Стрип - 1949 года рождения (73 года); Хелен Миррен - 1945 года рождения (76 лет).


15/15

Кто старше?

Джонни Депп


Хелена Бонэм Картер


Джонни Депп - 1963 года рождения (59 лет); Хелена Бонэм Картер - 1966 года рождения (56 лет).




Да какая кому разница?!



Это было непросто, но и вы не сплоховали!



Вы явно работаете в голливудском паспортном столе!
Или просто всё знаете.
15

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По материалам: twizz

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