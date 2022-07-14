Тест: Сможете ли вы угадать, кто из этих звёздных актёров и актрис старше?
Второй раз за месяц предлагаем вам тест про знаменитостей, успешность в котором во многом будет зависеть от вашей интуиции. Перед вами пары звёздных актёров и актрис, многие из которых так или иначе идут рука об руку по своей карьере или в публичной жизни. Задумывались ли вы, кто из них старше?
Даже если нет, сегодня вы об этом узнаете, предварительно сделав собственное предположение. Удачи!
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Кто старше?
Аль Пачино
Роберт Де Ниро
Аль Пачино - 1940 года рождения (82 года); Роберт Де Ниро - 1943 года рождения (78 лет).
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Кто старше?
Элайджа Вуд
Дэниэл Рэдклифф
Элайджа Вуд - 1981 года рождения (41 год); Дэниэл Рэдклифф - 1989 года рождения (32 года).
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Кто старше?
Сальма Хайек
Пенелопа Крус
Сальма Хайек - 1966 года рождения (55 лет); Пенелопа Крус - 1974 года рождения (48 лет).
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Кто старше?
Крис Хемсворт
Крис Эванс
Крис Хемсворт - 1983 года рождения (38 лет); Крис Эванс - 1981 года рождения (41 год).
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Кто старше?
Вин Дизель
Дуэйн Джонсон
Вин Дизель - 1967 года рождения (54 года); Дуэйн Джонсон - 1972 года рождения (50 лет).
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Кто старше?
Анджелина Джоли
Дженнифер Энистон
Анджелина Джоли - 1975 года рождения (47 лет); Дженнифер Энистон - 1969 года рождения (53 года).
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Кто старше?
Билл Мюррей
Том Хэнкс
Билл Мюррей - 1950 года рождения (71 год); Том Хэнкс - 1956 года рождения (66 лет).
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Кто старше?
Морган Фримен
Сэмюэл Л. Джексон
Морган Фримен - 1937 года рождения (85 лет); Сэмюэл Л. Джексон - 1948 года рождения (73 года).
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Кто старше?
Джим Керри
Уилл Феррелл
Джим Керри - 1962 года рождения (60 лет); Уилл Феррелл - 1967 года рождения (54 года).
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Кто старше?
Кейт Уинслет
Кейт Бланшетт
Кейт Уинслет - 1975 года рождения (46 лет); Кейт Бланшетт - 1969 года рождения (53 года).
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Кто старше?
Бен Аффлек
Дженнифер Лопес
Бен Аффлек - 1972 года рождения (49 лет); Дженнифер Лопес - 1969 года рождения (52 года).
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Кто старше?
Сирша Ронан
Тимоти Шаламе
Сирша Ронан - 1994 года рождения (28 лет); Тимоти Шаламе - 1995 года рождения (26 лет).
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Кто старше?
Эдвард Нортон
Брэд Питт
Эдвард Нортон - 1969 года рождения (52 года); Брэд Питт - 1963 года рождения (58 лет).
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Кто старше?
Мерил Стрип
Хелен Миррен
Мерил Стрип - 1949 года рождения (73 года); Хелен Миррен - 1945 года рождения (76 лет).
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Кто старше?
Джонни Депп
Хелена Бонэм Картер
Джонни Депп - 1963 года рождения (59 лет); Хелена Бонэм Картер - 1966 года рождения (56 лет).
Да какая кому разница?!
Это было непросто, но и вы не сплоховали!
Вы явно работаете в голливудском паспортном столе!
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