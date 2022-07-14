Тутберидзе сорвалась на журналиста, распустившего слухи о дочери: «Дейв, ты полное дерьмо. Позор тебе»

Этери Тутберидзе никак не комментировала свой отъезд в Америку. Поэтому, когда появились вести с полей — местный журналист якобы добился ответа знаменитого тренера по поводу происходящего, то его растащили как горячие пирожки.

После такого выпада американского журналиста и автора блога The Skating Lesson Дейва Лиза 48-летняя блондинка уже не смогла молчать. «Очередной фейк!» — выпалила она в соцсетях. Этери Георгиевна полностью опровергла слова публициста о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.

С момента опубликования этого домысла прошло больше месяца, однако пара до сих пор сталкивается с хейтом, при чем явно незаслуженного. Видимо, Тутберидзе тоже не может оправиться после тяжелого удара по имиджу, поэтому на днях набросилась на Лиза. «Дейв, ты полное дерьмо. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», — выпалила наставница.

Журналист тут же съязвил в ответ звезде. «Судя по времени ответа, Этери наслаждалась последним выпуском As The Blade Turns», — сказал он, отметив долгое обдумывание комментария Тутберидзе.

К слову, чтобы не породить молчанием очередные фейки, со своим заявлением выступила Дэвис, подчеркнув, что ни она, ни ее партнер не намерены выходить на соревнованиях под флагом другой страны.

«В последнее время в Сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок в мастерстве, в индивидуальных и партнерских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу. Тренируясь с новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — отмечала 19-летняя спортсменка.