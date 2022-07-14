У Леонида Агутина могут объявиться внебрачные дети

Астролог высказался о будущем певца Леонида Агутина. Анжелике Варум советуют начинать готовиться к сюрпризам в браке. Елена Егорова, эксперт в области астрологии, считает, что во второй половине 2022 года семейная жизнь певицы окажется в зоне серьезной турбулентности. Если верить прогнозу, то совсем скоро в жизни Леонида Агутина начнется период, когда многие его секреты будут раскрыты. На поверхность может всплыть некая тайна, которая сильно не понравится Варум. Речь идёт о появлении у певицы соперницы. Не исключено, что у мужа Анжелики может найтись внебрачный ребенок. Агутин больше не сможет прятать скелеты в шкафу, и его самые страшные секреты будут преданы огласке в начале осени. По мнению Егоровой, звездной паре грозит развод. Избежать его получится только при обоюдных усилиях супругов, но есть опасность, что этот скандал переполнит чашу терпения Варум.«При осознанном подходе к браку и отношениям, обоюдном желании есть вероятность сохранения семьи. В противном случае по карте Варум видно, что ее терпению может прийти конец и она может принять резкое категоричное решение относительно мужа», — говорит астролог, «ЭГ». Егорова просчитала, что опасный период в жизни Варум и Агутина закончится к зиме 2023 года. К тому моменту они либо оформят развод, либо вернут в отношения доверия и взаимопонимание. Стоит отметить, что это будет далеко не первый кризис в звездном браке. Ранее Варум рассказывала, что они с мужем уже несколько раз оказывались на грани развода, но всегда находили выход из сложных ситуаций. «Супружество можно сравнить с американскими горками: опасно, непредсказуемо, но очень приятно», — говорила Анжелика.