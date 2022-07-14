Уберите детей от экранов. Юлия Коваль впилась в Эльдара Джарахова на глазах его родителей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Уберите детей от экранов. Юлия Коваль впилась в Эльдара Джарахова на глазах его родителей

Уберите детей от экранов. Юлия Коваль впилась в Эльдара Джарахова на глазах его родителей

Уберите детей от экранов. Юлия Коваль впилась в Эльдара Джарахова на глазах его родителей

Недавно Эльдар Джарахов с шумом отметил свой день рождения. На празднике собрались различные селебрити, но внимание публики привлекло не их появление, а перформанс Юлии Коваль и именинника.


На дне рождения Эльдара Джарахова отметились его друзья-знаменитости: Гарик Харламов, Рита Дакота, Даня Милохин, Маша Миногарова, T-Killah, Дима Масленников и другие. Дакота, к слову, активно вела соцсети на 28-летие блогера и поделилась любопытной записью. «Эксклюзив! Эльдар Джарахов и Юлия Коваль помолвлены!» — заявила певица.

Так, Рита опубликовала видео, на котором ее подруга Юлия Коваль во время вечеринки падает на колени перед Джараховым и просит его руки. Кольцо с пластиковым бриллиантом, конечно же, было при себе. «Я согласна!» — выкрикнул Эльдар в ответ.

После этого ведущая «Орла и решки» незамедлительно прильнула к рэперу. «Любимый, с днем рождения», — обратилась она и взяла парня на руки. Гости праздника были шокированы страстным поцелуем звезд Сети — никто не ожидал такого разворота событий. Наверняка смутились и родители Эльдара, которые также присутствовали на вечеринке.

Фолловеры блогеров решили, что выходка селебрити была всего лишь весельем. Хоть и у Юлии и у Эльдар нет отношений, по крайней мере, они не показывают личную жизнь в Интернете, но многие убеждены, что между ними нет ничего, кроме дружбы.

«Вау! Не стандартный сценарий, однако»; «Не пойму, это стеб или правда?»; «Они стебутся. Очень забавно и прикольно... Прямо как я и мои друзья раньше веселились, когда еще моложе были», — отмечают подписчики.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Всего за неделю продажи Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge превысили 1 млн копий
Всего за неделю продажи Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s
Аналитик спрогнозировал дефолт в ряде стран
Аналитик спрогнозировал дефолт в ряде стран
Уберите детей от экранов. Юлия Коваль впилась в Эльдара Джарахова на глазах его родителей
Уберите детей от экранов. Юлия Коваль впилась в Эльдара Джарахова на
PowerWash Simulator завтра будет в Game Pass — критики рекомендуют ее опробовать
PowerWash Simulator завтра будет в Game Pass — критики рекомендуют ее
В Венесуэле назвали власти США «преступной бандой»
В Венесуэле назвали власти США «преступной бандой»
Подборка забавных твитов обо всем - 13.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 13.07.2022 (15 фото)
Телохранителя Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной
Телохранителя Байдена выслали из Израиля за драку с женщиной
Володин раскрыл подробности рассмотрения проектов внепланового заседания Думы
Володин раскрыл подробности рассмотрения проектов внепланового
Inflection Points Энтони Помплиано привлекла $12,6 млн
Inflection Points Энтони Помплиано привлекла $12,6 млн
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
В двух школах Иркутска появятся инженерные классы по авиастроению
В двух школах Иркутска появятся инженерные классы по авиастроению
Новый суд Марины Овсянниковой
Новый суд Марины Овсянниковой

Топ на сегодня

Максим Галкин после нападения вышел на связь
Максим Галкин после нападения вышел на связь
Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в Донбассе
Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в
Равшана Куркова взяла на фестиваль маленького сына
Равшана Куркова взяла на фестиваль маленького сына
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые хочется рассматривать
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые
Шукшина высказала свои претензии Надежде Бабкиной
Шукшина высказала свои претензии Надежде Бабкиной

Еще по теме

"Оскорбительно и мерзко!": Варнава назвала Милохина и Джарахова "обыкновенными долбоящерами"
Юлия Коваль поиздевалась над разводом Насти Ивлеевой и Элджея
Настя Ивлеева отдыхает в Мексике с мамой и Эльдаром Джараховым, а Элджей комментирует ее посты
Юлия Коваль ответила на слухи об измене с Элджеем