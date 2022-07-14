Уберите детей от экранов. Юлия Коваль впилась в Эльдара Джарахова на глазах его родителей

Недавно Эльдар Джарахов с шумом отметил свой день рождения. На празднике собрались различные селебрити, но внимание публики привлекло не их появление, а перформанс Юлии Коваль и именинника.

На дне рождения Эльдара Джарахова отметились его друзья-знаменитости: Гарик Харламов, Рита Дакота, Даня Милохин, Маша Миногарова, T-Killah, Дима Масленников и другие. Дакота, к слову, активно вела соцсети на 28-летие блогера и поделилась любопытной записью. «Эксклюзив! Эльдар Джарахов и Юлия Коваль помолвлены!» — заявила певица.

Так, Рита опубликовала видео, на котором ее подруга Юлия Коваль во время вечеринки падает на колени перед Джараховым и просит его руки. Кольцо с пластиковым бриллиантом, конечно же, было при себе. «Я согласна!» — выкрикнул Эльдар в ответ.

После этого ведущая «Орла и решки» незамедлительно прильнула к рэперу. «Любимый, с днем рождения», — обратилась она и взяла парня на руки. Гости праздника были шокированы страстным поцелуем звезд Сети — никто не ожидал такого разворота событий. Наверняка смутились и родители Эльдара, которые также присутствовали на вечеринке.

Фолловеры блогеров решили, что выходка селебрити была всего лишь весельем. Хоть и у Юлии и у Эльдар нет отношений, по крайней мере, они не показывают личную жизнь в Интернете, но многие убеждены, что между ними нет ничего, кроме дружбы.

«Вау! Не стандартный сценарий, однако»; «Не пойму, это стеб или правда?»; «Они стебутся. Очень забавно и прикольно... Прямо как я и мои друзья раньше веселились, когда еще моложе были», — отмечают подписчики.