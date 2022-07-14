Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии

Вадим Карасев

На 83-м году жизни при помощи эвтаназии умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман

На 83-м году жизни умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи непрямой эвтаназии. Об этом сообщает Deadline.

Бывший руководитель клуба в Нью-Йорке скончался в одной из клиник в Швейцарии. Последние годы жизни Флейшман страдал неврологическим заболеванием, точный диагноз которого врачи не могли определить.

В результате болезни экс-владелец «Студии 54» был прикован к инвалидной коляске и испытывал проблемы с речью. Об эвтаназии Флейшман задумался еще несколько лет назад, заявив о том, что больше не может так жить.

«Моя жена помогает мне лечь в постель, и я не могу одеться или обуться. Я иду по мягкому пути. Для меня это самый простой выход. Я собирался купить пистолет. Но заступилась моя жена. Мы начали искать место, где было бы законно найти кого-то, с кем можно было бы это сделать», — сообщал бывший руководитель клуба.

Позже Флейшман обратился в швейцарскую некоммерческую группу, занимающуюся эвтаназией с помощью смертельной дозы барбитуратов.

Мужчина владел клубом «Студия 54» с 1978 по 1984 год. Среди постоянных посетителей были Мик Джаггер, Майкл Джексон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и многие другие знаменитости. После закрытия заведения в 1986 году Флейшман написал книгу о клубе: месте, «где знаменитости, друзья и красивые люди потягивали шампанское и делились кокаином, используя свернутые стодолларовые купюры».

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