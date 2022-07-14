В Африке три человека умерли от неизвестной болезни
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В Африке три человека умерли от неизвестной болезни

В Африке три человека умерли от неизвестной болезниCitizen: в Танзании 11 человек заразились неизвестной болезнью, трое умерли

В Танзании в восточной Африке 11 человек заразились неизвестной болезнью, трое умерли, остальные находятся в изоляции. Об этом сообщило местное издание Citizen со ссылкой на главу медицинской службы страны Айфело Сичвале.

Среди симптомов заболевания названо кровотечение из носа, лихорадка, головная боль и слабость. Анализы не выявили у пациентов признаков лихорадок Эбола или Марбурга, а также коронавируса.

Регистрировать случаи неизвестной болезни начали после 5 июля в области Линди. Президент Танзании Самия Хасан Сулуху предположила, что причиной ее появления стала деградация окружающей среды, из-за чего дикие животные приблизились к населенным пунктам.

Портал Mwananchi сообщил о 13 случая заражения. Все, кто контактировал с пациентами, находятся под наблюдением, однако у них не было выявлено никаких симптомов, уточнили местные врачи.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали вспышку гепатита неизвестного происхождения у детей, возможно, речь идет о более чем тысяче случаях заболевания.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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