В Братске в санатории «Юбилейный» группа подростков избивала детей

25 июня мальчика из Железногорска-Илимского родители отправили в санаторий «Юбилейный», который находится на берегу Братского водохранилища. Ребенок вечерами по телефону сообщал, что у него все хорошо и никто не обижает. А уже 8 июля позвонил, сказал, что его бьют и попросился домой. Информация об этом появилась в местной группе Железногорска-Илимского «Вконтакте».

Когда родители приехали в санаторий, они увидели у ребенка синяки на лице и по всему телу, а также почти черную гематому на челюсти. По словам матери, директор, вожатые, воспитатели и медик знали о происходящем. Также она выяснила, что детей из 16-го отряда, где находился ее сын, избивали на протяжении двух недель. По рассказам ребенка, подростки вылавливали детей по одному и нападали толпой. Девочек били мокрыми полотенцами.

«Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников конфликта, и конечно же надлежащему исполнению обязанностей воспитателей и администрации санатория», — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева на своей странице в «Вконтакте».

Как сообщается в посте паблика, мать обратилась в ОДН и дело передали в Братское отделение полиции. На данный момент в санатории проводится проверка. Так же ребёнок прошёл судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить характер и давность нанесенных телесных повреждений.

«Дальше у меня в планах написать заявление на самого директора санатория и причастных членов персонала в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области», — сказала мама мальчика.