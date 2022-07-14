В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, женщины старались приворожить избранника

В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, есть особые приметы, традиции и поверья. Этот праздник еще называют Сырой Богородицей, Сырной Богородицей, Фотием. В этот день наши предки-славяне почитали Берегиню, которая являлась матерью всех духов.

Славянскую богиню представляли красивой березой. По этой причине в праздник девицы приходили в лес, чтобы поклониться дереву и попросить о счастливой любви.

Традиции праздника

На Руси считали Берегиню божеством, она породила все живое на нашей планете и защищает людей от ненастий и бед. Ее всегда сопровождали особые всадники, которые символизировали солнце. Во время созревания полезных культур, особенно пшеницы, к ней обращались с просьбой получить хороший урожай. Это показывает то, что ее считали одной из верховных покровителей всего рода человеческого.

Первоначально термин «берегиня» был связан со словом «беречь», а затем – со словом «берег». Поэтому Берегиня превратилась в славянскую русалку.





В отличие от европейских русалок, относившихся к нечистой силе, славянская берегиня символизировала природную силу и ее отношение к людям зависело от их отношения к живому. Берегиня защищала доброго человека от бед и напастей, маленьких ребятишек спасала от утопления, помогала рыбакам тем, что загоняла в их сети рыбу, заботилась о посевах и орошала поля влагой.

В случае, когда человек оказывался злым и вредил окружающей среде, то берегиня поступала так же: она портила посевы, направляла на него ненастья.

Поверья дня Берегини

Согласно народному поверью, в берегинь превращались души девушек, которые за свою недолгую земную жизнь так и не стали женами. В отличие от русалок, они могли жить в водоемах, на земле, выбирали глухую чащу в лесу.

Береза является символом праздника и считалась на Руси проявлением небесного сияния. Согласно поверьям, данное дерево может защищать дома и их жителей от всякой нечисти. По этой причине березу высаживали в своих дворах люди.





В русской бане неизменным атрибутом является веник из березовых веточек. И это не просто так. Знахари утверждают, что он обладает не только лечебными свойствами, но и может изгнать из тела зло, которое было отправлено недобрым человеком, и очистить душу. Поэтому женщины на праздник отправлялись к березе за черту деревни и просили у нее защиты, любви и счастья.

Чтобы проект был удачным, старались завершить все важные дела до наступления праздника.

Что можно и что нельзя делать в этот день

Девушки 15 июля проводили особый обряд, чтобы приворожить избранника. Они брали небольшую веточку березы и тайно прятали на пороге. Когда юноша переступал через нее, то девушка срочно подбирала ее и хранила в сухом месте, предварительно произнеся определенные слова:

«Как данная ветка сохнет, так пусть и он (назвать имя избранника) от любовных чувств ко мне сохнет».





В этот день существует несколько запретов:

нельзя шить и проводить любую работу с тканью, поскольку Богородица 15 июля «ризу сшила и положила ее»;

приступать к сельскохозяйственным работам;

родители, у которых погибли дети, до наступления праздника не ели ягоды, в ином случае на том свете Богоматерь их детям не будет давать ягод.

Примечательно, что сон, который приснится в ночь на 15 июля, будет вещим, он осуществится в ближайшее время, но не полностью. При этом о приснившемся видении не стоит всем рассказывать.

Народные приметы праздника

Если на деревьях листья пожелтели, то осенний и зимний периоды будут ранними.

Богатый урожай ягод на праздник предвещает морозную зиму.

Если сазан начинает плескаться, то погода будет хорошей.

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