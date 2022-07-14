В двух школах Иркутска появятся инженерные классы по авиастроению

В Иркутске с сентября в школах № 33 и № 39 появятся первые инженерные классы по профилю «авиастроение». Их создают по поручению президента РФ Владимира Путина. Иркутская область стала одним из первых 23 регионов страны, где появятся инженерные классы, сообщают в пресс-службе правительства региона. Классы будут сотрудничать с ИРНИТУ, а индустриальным партнером выступит Учебно-производственный центр Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация Иркут».

Инженерные классы являются новой моделью профильного образования для школьников. Зачисление в них проводится по итогам конкурсного отбора. Сейчас в школах проводят информационную кампанию об особенностях профильных инженерных классов, завершают формирование состава обучающихся.

Организация профильных инженерных классов авиастроительной отрасли позволит обеспечить углубленную подготовку школьников по базовым естественно-научным дисциплинам, дополнительным общеразвивающим программам, а также создаст условия для профориентации в траектории «школа – вуз – предприятие».