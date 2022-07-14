В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»

В Иркутской области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы» с центром в одноименном архитектурно-этнографическом музее. «Дорожная карта», которую подписал губернатор Игорь Кобзев, рассчитана до конца 2024 года, сообщают в пресс-службе правительства региона.

В рамках «дорожной карты» в учреждении появится 19 исторических объектов. Из областного бюджета на это направили 100 миллионов рублей. Сейчас специалисты строят здания волостной управы и пожарного депо, ведут капитальный ремонт дома из села Загатуй. Завершат воссоздание Илимского острога — единственной в мире сохранившейся деревянной крепости 17 века. На его территории появятся пять башен с тыновыми ограждениями и галереями, воеводский двор, Спасская церковь, колокольня и изба чёрного монаха.

На въезде в музей отремонтируют дорогу, сделают полосу разгона, парковку на 800 мест, установят стилизованные остановки. На Ангаре модернизируют причал. На территории музея сделают мостики, тротуары, беседки, фонари, афишные тумбы, отсыпят площадки и дорожки. В 2023 и 2024 годах в музее откроют костёл, синагогу, дацан, Введенскую церковь, дома татарского и украинского переселенцев, этапную тюрьму.