В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»

В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»

В Иркутской области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы» с центром в одноименном архитектурно-этнографическом музее. «Дорожная карта», которую подписал губернатор Игорь Кобзев, рассчитана до конца 2024 года, сообщают в пресс-службе правительства региона.

В рамках «дорожной карты» в учреждении появится 19 исторических объектов. Из областного бюджета на это направили 100 миллионов рублей. Сейчас специалисты строят здания волостной управы и пожарного депо, ведут капитальный ремонт дома из села Загатуй. Завершат воссоздание Илимского острога — единственной в мире сохранившейся деревянной крепости 17 века. На его территории появятся пять башен с тыновыми ограждениями и галереями, воеводский двор, Спасская церковь, колокольня и изба чёрного монаха.

На въезде в музей отремонтируют дорогу, сделают полосу разгона, парковку на 800 мест, установят стилизованные остановки. На Ангаре модернизируют причал. На территории музея сделают мостики, тротуары, беседки, фонари, афишные тумбы, отсыпят площадки и дорожки. В 2023 и 2024 годах в музее откроют костёл, синагогу, дацан, Введенскую церковь, дома татарского и украинского переселенцев, этапную тюрьму.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Анна Седокова рассказала, как борется с лишним весом: секреты похудения от певицы
Анна Седокова рассказала, как борется с лишним весом: секреты
В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, женщины старались приворожить избранника
В день Берегини, отмечаемый 15 июля 2022 года, женщины старались
Райан Гослинг раскрыл подробности сюжета «Барби»
Райан Гослинг раскрыл подробности сюжета «Барби»
В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»
В Иркуткой области создадут туристско-рекреационный кластер «Тальцы»
Евросоюз обсуждает снятие санкций с нескольких граждан России из-за "слабых оснований"
Евросоюз обсуждает снятие санкций с нескольких граждан России из-за
София Ротару получила эффект бумеранга
София Ротару получила эффект бумеранга
Фанаты Юрия Шатунова устраивают вакханалию на его могиле
Фанаты Юрия Шатунова устраивают вакханалию на его могиле
У Леонида Агутина могут объявиться внебрачные дети
У Леонида Агутина могут объявиться внебрачные дети
Алексей Панин рассказал о сексе с собакой
Алексей Панин рассказал о сексе с собакой
Не самое удачное начало для карьеры модели
Не самое удачное начало для карьеры модели
Глава крупного в России банка уволился после трех месяцев работы
Глава крупного в России банка уволился после трех месяцев работы
«Бросаются на крест, ложатся на венки, поют»: поклонники Шатунова устроили дискотеку на кладбище
«Бросаются на крест, ложатся на венки, поют»: поклонники Шатунова

Топ на сегодня

Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)
Невероятно реалистичные 3D-граффити от художника из Франции (13 фото)
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии

Еще по теме

В музее «Тальцы» открыли новую парковку на 225 автомобилей
Заполярье в новогодние праздники посетили 33 тысячи туристов
В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог
Фестиваль русской оперы пройдёт в Иркутской области с 3 по 17 июля