В Иркутске продолжают искать медведя, сбежавшего из питомника «К-9» 8 июля

В Иркутске продолжают искать трехлапого медведя, который 8 июля сбежал из питомника «К-9». Последний раз его видели жители поселка Плишкино. За обстановкой следят волонтеры и охотоведы. По информации полиции, создали специализированную группу, проводятся ежедневные рейды по территориям микрорайона Славный и ближайших СНТ вдоль Плишкинского тракта, сообщают в пресс-службе администрации города.

Для поимки медведя используют приманки, подготовили снотворное. Приняли решение увеличить численность групп, которые проводят рейды. Волонтеры отмечают, что медведь боится людей, поэтому не представляет опасности. Он питается в лесу, так как летом там достаточно еды для хищника.

В случае обнаружения следов пребывания медведя или его самого, иркутянам и жителям Иркутского района необходимо звонить по телефонам экстренных служб: Единая дежурная диспетчерская служба – 520-112 и 56-34-20, отдел полиции № 6 – 21-36-00, приемная комитета по управлению Правобережным округом – 24-11-20, а также 112.



