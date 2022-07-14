Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете последних событий

Чулпан Хаматова и Максим Галкин после февральских событий перебрались жить за границу, после чего столкнулись с жесткой критикой со стороны звездных коллег. А вот телеведущий Валдис Пельш не собирается критиковать актрису и шоумена.

Пельш не может сказать ничего плохого о Галкине, проживающем сейчас в Израиле с супругой Аллой Пугачевой и детьми, и вполне уважает его выбор. «С Максимом общался последний раз примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось в свете последних событий.

Я смотрел его шоу «Музыкалити» (программа выходила на YouTube, — прим. ред.) один раз. Не являюсь поклонником этого жанра. Подобное создавать не хотел бы. Я занимаюсь тем, что мне нравится. За семь лет у меня вышло 13 документальных фильмов. Все они были показаны на «Первом канале» и успешно набирают просмотры на YouTube. Вот это мне интересно», — признался 55-летний Валдис Эйженович.

Вполне нейтрально Пельш отзывается и о Чулпан Хаматовой, которая сегодня обосновалась в Латвии. Телеведущий вспомнил курьезный случай с участием артистки. Произошел он в нулевых — когда на пике популярности была передача «Розыгрыш» (ее Валдис Пельш вел вместе с Татьяной Арно, — прим. ред.).

«Была совершенно идиотская программа — розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку.

А мы, как ведущие, получали доступ к снятому материалу, только после того, как эпизод был снят, чтобы избежать утечки информации. Поэтому до выпуска я ничего не знал о том, что нужно будет комментировать», — отметил телезвезда в интервью «КП».