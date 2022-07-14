Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете последних событий
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете последних событий

Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете последних событий

Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете последних событий

Чулпан Хаматова и Максим Галкин после февральских событий перебрались жить за границу, после чего столкнулись с жесткой критикой со стороны звездных коллег. А вот телеведущий Валдис Пельш не собирается критиковать актрису и шоумена.


Пельш не может сказать ничего плохого о Галкине, проживающем сейчас в Израиле с супругой Аллой Пугачевой и детьми, и вполне уважает его выбор. «С Максимом общался последний раз примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось в свете последних событий.

Я смотрел его шоу «Музыкалити» (программа выходила на YouTube, — прим. ред.) один раз. Не являюсь поклонником этого жанра. Подобное создавать не хотел бы. Я занимаюсь тем, что мне нравится. За семь лет у меня вышло 13 документальных фильмов. Все они были показаны на «Первом канале» и успешно набирают просмотры на YouTube. Вот это мне интересно», — признался 55-летний Валдис Эйженович.

Вполне нейтрально Пельш отзывается и о Чулпан Хаматовой, которая сегодня обосновалась в Латвии. Телеведущий вспомнил курьезный случай с участием артистки. Произошел он в нулевых — когда на пике популярности была передача «Розыгрыш» (ее Валдис Пельш вел вместе с Татьяной Арно, — прим. ред.).

«Была совершенно идиотская программа — розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку.

А мы, как ведущие, получали доступ к снятому материалу, только после того, как эпизод был снят, чтобы избежать утечки информации. Поэтому до выпуска я ничего не знал о том, что нужно будет комментировать», — отметил телезвезда в интервью «КП».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и не заводите знакомства
Гороскоп от Тамары Глобы на 15 июля 2022 года: не начинайте новое и
Стала известна возможная дата снятия ограничений на работу TikTok в России
Стала известна возможная дата снятия ограничений на работу TikTok в
Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы 600 миллионов долларов
Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года, приметы и традиции дня
Какой народный и церковный праздник отмечается 15 июля 2022 года,
Популярный видеосервис начнут маркировать за нарушение российских законов
Популярный видеосервис начнут маркировать за нарушение российских
Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете последних событий
Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете
MATIC вырос на фоне включения Polygon в акселератор Disney
MATIC вырос на фоне включения Polygon в акселератор Disney
20 консолей Xbox Series S и Game Pass использует школьный учитель для обучения детей
20 консолей Xbox Series S и Game Pass использует школьный учитель для
В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному сообществу
В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному
Регина Тодоренко рассказала о будущем материнстве
Регина Тодоренко рассказала о будущем материнстве
Дочка Алены Яковлевой выписалась из роддома
Дочка Алены Яковлевой выписалась из роддома

Топ на сегодня

Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в Донбассе
Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в
Маленький, да удаленький
Маленький, да удаленький
Российский преемник «Макдоналдса» расширит меню
Российский преемник «Макдоналдса» расширит меню
Чарльз Мангер назвал криптовалюты «инвестицией в ничто»
Чарльз Мангер назвал криптовалюты «инвестицией в ничто»
Lightspeed создала специальное подразделение с фокусом на блокчейне
Lightspeed создала специальное подразделение с фокусом на блокчейне

Еще по теме

Телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации
Ведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации
Угадай мелодию (03.01.2017)
49-летний Валдис Пельш срочно госпитализирован в Москве