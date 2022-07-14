Валя Карнавал метит на место Ольги Бузовой

Певица Валя Карнавал мечтает стать ведущей шоу «Дом - 2». Валя Карна.val призналась, что хотела бы попробовать себя в роли ведущей. Девушка согласилась бы стать наставником в реалити-шоу «ДОМ-2», либо в другом подобном проекте. Валя снимает видео, записывает песни, но ей этого недостаточно. Звезда Интернета мечтает стать ведущей, и, похоже, примером для нее является Ольга Бузова, с которой она снималась в «Звездах в Африке». «Было бы прикольно и интересно. Я бы садилась на лобное место, как Оля Бузова или там Бородина, и говорила: «Так, рассказывайте, что мы сегодня сняли?». Мне бы пошло!» — заявила 20-летняя Карна.val в YouTube-шоу «Ночной контакт».Ведущий развлекательного шоу Стас Ярушин с юмором подметил, что до «ДОМа-2» Вале далеко, но в будущем все возможно. «До лобного места надо чуть-чуть подрасти, обрастись мясом», — сказал актер. Впрочем, работы у блогерши и без скандальной телестройки полно. Кроме того, Карна.val строит любовь с Сашей Стоуном, поэтому лишнее время (чтобы уделить его избраннику) не помешает. Как известно, парочка готовится к свадьбе. Хоть Валя и Саша не так давно вместе, они уверены в своих чувствах. «Могу четко сказать, что впервые я почувствовал себя любимым, нужным. Такие чистые отношения, с такой привязанностью у меня в первый раз. Знаю, что это все для меня точно навсегда. Человек перевернул мою жизнь, как колесо обозрения, причем так спонтанно и неожиданно. Никто не думал», — рассказывал Стоун о любимой.