Венгрия усилит боеготовность вооруженных сил и проведет учения по всей стране
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Венгрия усилит боеготовность вооруженных сил и проведет учения по всей стране

Венгрия усилит боеготовность вооруженных сил и проведет учения по всей странеГлава Минобороны Венгрии поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести учения

Венгрия усилит боеготовность вооруженных сил и проведет интенсивные учения по всей стране из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов. Об этом заявил глава Минобороны страны Кристоф Салаи-Бобровнички, передает РИА Новости.

«Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов», — сказал глава Минобороны.

По его словам, Венгрия сталкивает с беспрецедентными вызовами безопасности. «На это реагируют все в Европе: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность», — отметил он, указав, что Венгрия также должна вооружиться.

Ранее власти Венгрии объявили чрезвычайное положение в области энергетики. По его словам, соответствующее решение было принято под председательством главы кабмина Виктора Орбана. Оно предполагает внедрение специальных мер, направленных на обеспечение Венгрии необходимым количеством топлива к грядущему отопительному сезону.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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