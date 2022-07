Версия Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox получила дату релиза

Вадим Карасев





Pathfinder: Wrath of the Righteous, которая вышла на PC в прошлом году и получила хороший отклик от журналистов и игроков, должна была выйти одновременно и на консолях — Xbox и Playstation. Но разработчики тогда решили, что им требуется дополнительное время на оптимизацию проекта для приставок. Изначально планировалось, что Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет на Xbox и Playstation в марте 2022 года, но и к этому сроку разработчики не успели — объявив о переносе на «раннюю осень».

Сегодня была объявлена дата выхода Pathfinder: Wrath of the Righteous на Xbox One и Playstation 4. Игра станет доступна 29 сентября 2022 года. Похоже, что на старте версии Pathfinder: Wrath of the Righteous для Xbox Series X | S и Playstation 5 будут работать по обратной совместимости.

Pathfinder: Wrath of the Righteous — это изометрическая RPG, которая получила 82 балла из 100 от критиков по сайту Opencritic. В прошлом году появлялись слухи о возможном релизе Pathfinder: Wrath of the Righteous в Game Pass в день выхода на Xbox, но потом их опровергли.