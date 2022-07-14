Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска

14 июля на автодороге М-53 (старое направление) вблизи Ангарска произошло ДТП. Предварительно установлено, что около 19:00 35 летний водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso, двигаясь со стороны Иркутска, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Subaru Stella. В результате ДТП оба автомобиля съехали с проезжей части. 69-летняя пассажир и 43-летний водитель автомашины Subaru погибли до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейскими проводится дальнейшая проверка. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.



