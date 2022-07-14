Взамен земельных участков льготникам предложили выдавать жилье
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Взамен земельных участков льготникам предложили выдавать жилье

Взамен земельных участков льготникам предложили выдавать жилье

Регионам хотят дать право обеспечивать отдельные категории граждан с их согласия жилыми помещениями вместо предоставления им земельных участков. Такой законопроект Воронежской областной Думы планируют рассмотреть 14 июля на заседании Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Как сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ), в Комитете ждут позицию государственно-правового управления по законопроекту. «В принципе, Земельный кодекс не запрещает регионам формировать свои льготные категории людей — инвалидов, многодетных, молодых семей, учителей, врачей, которым можно давать земельные участки или предоставлять меры поддержки в другой форме», — отметил депутат. Тем не менее в комитете, по его словам, относятся лояльно к предлагаемой инициативе.  «Мы всегда поддерживаем регионы в получении права предоставления квартир — особенно если это касается молодых семей, инвалидов или детей войны»,- сказал политик.


В мегаполисах часто есть проблемы с предоставлением земельных участков — они очень дорогие или их нет рядом с городом, они находятся слишком далеко, отметил Гаврилов. «Поскольку Воронежская область один из крупнейших регионов, где успешно развивается строительство жилья, в том числе, многоквартирного, массового, возможно, регион нашел возможность отдельным категориям граждан предоставлять такую меру поддержки», — сказал депутат.

В крупных мегаполисах зачастую очередь лиц, претендующих на предоставление земельного участка, не уменьшается, а только возрастает, также говорится в пояснительной записке к документу. «Граждане не могут реализовать свое право на предоставление земельного участка в течение многих лет», — отмечают авторы инициативы.


Законопроект предлагает в случаях установленных региональными законами дать субъектам РФ право бесплатно предоставлять жилые помещения отдельным категориям граждан взамен земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. «Принятие законопроекта позволит, в частности, положительно повлиять на реализацию прав ветеранов боевых действий и членов их семей в тех субъектах РФ, которые предоставляют земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, бесплатно, указанным категориям граждан», — говорится в пояснении к документу.

 
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По материалам: pnp.ru

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