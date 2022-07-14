"Забальзамировала, как Ленина": вдова Пьера Нарцисса раскрыла, что сделала с телом "Шоколадного зайца"
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"Забальзамировала, как Ленина": вдова Пьера Нарцисса раскрыла, что сделала с телом "Шоколадного зайца"

"Забальзамировала, как Ленина": вдова Пьера Нарцисса раскрыла, что сделала с телом "Шоколадного зайца"

Пьер Нарцисс умер 21 июня, а его тело до сих пор не похоронено. Вдова "Шоколадного зайца" замучилась: сначала камерунские родственники Пьера не позволяли согласовать церемонию прощания, а теперь не дают предать тело певца земле.

Журналисты из Teleprogramma.pro смогли побеседовать с Валерией Калачевой об этом, и она рассказала, что похоронить певца смогут только 23 июля. И то, если капризные родственники позволят.


Валерия и так долго мучилась и тратила большие суммы на аренду, когда камерунцы вставляли палки в колеса, а теперь ей пришлось забальзамировать тело экс-супруга. "Я тело Нарцисса забальзамировала, как Ленина, ничего с ним не будет, за это я не переживаю. Но родственники ведут себя очень странно, по-детски", — рассказала она.

Валерию они невзлюбили, а дочери Нарцисса пишут слова любви. Хотя девушка говорит, что даже не читает сообщения из-за их поведения.

Они же сколько раз срывали прощание! Они знали про точное время и в последний момент делали, как делали. А в итоге сейчас у себя не могут его похоронить, все у них идет не так.

Мать Нарцисса подозревает, что его убили

Друг певца Сергей Дворцов рассказал, почему мать Пьера так себя ведет. Сначала было решено похоронить артиста на Троекуровском кладбище, но мать настояла на отправке тела в Камерун. Сергей считает, что из-за трагедии у женщины снесло голову.

Считаю это издевательством над телом, душой и над всеми нами. Я так понял, что мать сошла с ума от горя. На территории Камеруна она сомневается в истинной причине смерти сына и считает, что это убийство. Какое может быть убийство, если Пьер умер на операционном столе?!
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По материалам: uposters.ru

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