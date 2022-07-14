Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы 600 миллионов долларов
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Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы 600 миллионов долларов

Защитники Бритни Спирс рассказали, как Ким Кардашьян украла у певицы 600 миллионов долларов

Иконы шоу-бизнеса Ким Кардашьян и Бритни Спирс объединяет немного больше, чем кажется поклонникам. Например, бывший менеджер Спирс Лу Тейлор теперь является менеджером семьи Кардашьян и она же подозревается в хищении состояния певицы.

Когда Спирс была под опекой, появилось движение "Свободная Бритни", которое расследовало не только преступное поведение ее родственников, но и махинации с деньгами звезды. Теперь они выдвинули теорию, что заработанные певицей 600 миллионов долларов ушли на счета Кардашьян.


В 2018 году сестра Бритни Джейми Линн Спирс была назначена попечителем фонда, управлявшего деньгами звезды и фанаты взяли его под пристальное наблюдение. Их подозрения оправдались, когда по финансовым отчетам стало понятно, что Джейми могла перевести Тейлор 600 миллионов долларов.

И именно Лу Тейлор управляет теперь активами Ким Кардашьян, которые, к слову, примерно в то же время резко увеличились на полмиллиарда. Предполагается, что это связано с ее брендом корректирующего белья, но поклонники в это не верят. "Если вы Лу Тейлор и вам нужно спрятать 600 миллионов долларов, то как насчет поместья Ким?" — задают они справедливый вопрос.

Активисты призвали ФБР начать расследование и даже представили финансовые отчеты, частично подтверждающие эту теорию. Ложь и махинации — вполне распространенное явление в мире шоу-бизнеса, поэтому не удивительно, если это окажется правдой. Ведь куда-то же пропало состояние поп-звезды.

К тому же, как отмечают фанаты Спирс, Кардашьян уже немного "замаралась" хотя бы тем фактом, что работает с человеком, причинившим Бритни столько горя. Вполне возможно, адвокаты Ким уже готовятся к защите.


Отец Бритни Спирс подозревается в слежке за певицей

Собранные командой юристов Бритни доказательства подтверждают, что Джейми Спирс с помощью частной охранной фирмы прослушивал все ее звонки, наблюдал за ней в спальне и всячески вторгался в личную жизнь звезды.

Суд посчитал аргументы существенными, и теперь ее отцу нужно явиться для дачи показаний, а также предоставить все относящиеся к делу документы. В ответ на это адвокат Джейми потребовал документы со стороны защитников певицы, но судья отклонил его просьбу. 

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По материалам: uposters.ru

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