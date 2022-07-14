Жителей Москвы предупредили о похолодании

Вадим Карасев

Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в Москве на следующей неделе

В Москву на следующей неделе придет похолодание, температура воздуха будет ниже нормы на два-три градуса. Такое предупреждение жителям и гостям столицы сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

Она отметила, что в ночь на субботу, 16 июля, не ожидается сильных осадков, но ночи в городе станут холоднее. В предстоящие выходные дневная температура останется на уровне 25 градусов, пояснила метеоролог.

«Мы ожидаем, что уже на следующей неделе температура воздуха будет ниже климатической нормы на два-три градуса», — заявила Позднякова.

Накануне метеоролог Александр Шувалов пообещал москвичам «псевдотропическую погоду» до выходных.

14 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ряде регионов России будет «неспокойная погода». По его данным, температура выше нормы на 4-5 градусов ожидается в Екатеринбурге. В Челябинской, Курганской областях столбики термометров покажут до 36 градусов жары.