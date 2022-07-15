10 реальных людей, которые решились на эксперименты с внешностью и превратили себя в живых кукол
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10 реальных людей, которые решились на эксперименты с внешностью и превратили себя в живых кукол

10 реальных людей, которые решились на эксперименты с внешностью и превратили себя в живых кукол

Кумиры способны оказывать значительное влияние не только на подростков, но и на взрослых людей. Любовь к музыканту, актёру и даже игрушке вроде Кена и Барби способна сподвигнуть на безумные поступки. Герои нашей подборки настолько вдохновились идеальной внешностью своих идолов, что отважились пройти через серьёзные трансформации, чтобы получить лицо и тело своей мечты. Безусловно, новый образ привлёк всеобщее внимание окружающих. Однако неизвестно подарил ли он хотя бы одному из представленных смельчаков истинное счастье.

Джастин Джедлика — живой Кен

Джастин — парень, который умудрился сделать сотни косметических процедур и потратить на это десятки тысяч долларов, чтобы походить на друга куклы Барби.

Преданный фанат музыкальной группы — Оли Лондон

Любовь к музыкантам может творить невероятные вещи и в буквальном смысле сводить фанатов с ума. Оли — преданный поклонник группы BTS. Он прошёл более сотни процедур, чтобы стать копией Чимина (один из участников группы). Множественные трансформации преобразили Оли до неузнаваемости, сделав его внешность кукольной.

Обладательница идеальной фигуры Пикси Фокс

Симпатичная девушка Пикси вдохновилась анимационной картиной «Кто подставил кролика Роджера?». Она решила вопреки всему стать похожей на модницу Джессику Рэббит. Девушка потратила более ста тысяч долларов, чтобы исправить все «недостатки» и воплотить свою мечту.

Тара Джейн — новая версия куклы Барби

Бывшая медсестра Тара потратила уйму денег, чтобы добиться внешности мечты. Австралийка называет себя лимитированной и улучшенной версией куклы Барби

Ценитель кукол Bratz — Невен Цыганович

Хорватский стилист Невен Цыганович обратился за помощью к пластическим хирургам, чтобы стать похожим на куклу Bratz. Несмотря на то, что очевидного сходства добиться не удалось, парень отныне точно не затеряется в толпе.

Российская Барби — Анжелика Кенова

Модель из Москвы с детства чувствовала себя настоящей куклой Барби. Девушка призналась, что когда ей исполнилось шесть лет, мама сама начала одевать её в яркие, кукольные наряды. Анжелика настолько свыклась с новым образом, что больше не захотела с ним расставаться.

Ещё один живой Кен — Маурисио Гальди

Маурисио всегда хотел быть актёром. К сожалению, на кинопробах ему отказали, заявив, что он недостаточно красив для карьеры в кино. С тех пор парень начал прибегать к пластической хирургии, чтобы сделать свою внешность идеальной.

Сказочная принцесса — Андресса Дамиани

Андресса — бразильская кукла Барби, умеющая перевоплощаться в сказочных принцесс с помощью удачно подобранного макияжа и ярких нарядов.

Штеффи Мулик — живая кукла Bratz

Штеффи Мулик впервые отправилась в хирургу в возрасте 13 лет. Корректировать внешность девочка начала с разрешения мамы и тёти, которые на тот момент работали в бьюти-индустрии.

Бонус: Юлия Винс — бодибилдерша с лицом Барби

Спортсменка из Энгельса попала в топ-15 самых необычных людей России. Девушка прославилась своей спортивной фигурой и миловидным кукольным лицом.

# Интересное
По материалам: twizz

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