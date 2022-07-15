10 случаев, когда Голливуд делал ремейки на неамериканские фильмы и садился в лужу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 10 случаев, когда Голливуд делал ремейки на неамериканские фильмы и садился в лужу

10 случаев, когда Голливуд делал ремейки на неамериканские фильмы и садился в лужу

10 случаев, когда Голливуд делал ремейки на неамериканские фильмы и садился в лужу

Голливуд давным-давно держит за собой звание того самого места, где производят лучшее в мире кино. И большей частью выходящих там проектов он подтверждает этот статус. Но вот что Голливуду даётся не так хорошо, так это ремейки. Причём и на свои, то есть американские фильмы, и на иностранные. Хорошие и плохие картины, являющиеся переделкой старых, появляются в соотношении где-то 50/50 — один получится удачным, а второй с треском провалится и всех разочарует.

Давайте вспомним особо яркие провалы голливудского ремейкинга, когда студии брались за создание собственных версий неамериканских фильмов и переоценили свои силы.

Нью-Йоркское такси (2004)

20th Century Fox / ARP Sélection

Ремейк фильма «Такси» (Франция, 1998).

Оценки ремейка: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.5
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.9; IMDb 6.9

Олдбой (2013)

FilmDistrict / Show East

Ремейк одноимённого южнокорейского фильма 2003 года.

Оценки ремейка: КиноПоиск 6.4; IMDb 5.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.1; IMDb 8.4

1+1: Голливудская история (2019)

Amazon Studios / Gaumont

Ремейк фильма «1+1» (Франция, 2011).

Оценки ремейка: КиноПоиск 6.2; IMDb 7.0
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.8; IMDb 8.5

Ох, особенно часто у Голливуда не удаются ремейки французских фильмов.

Смерть на похоронах (2010)

Screen Gems / Sidney Kimmel Entertainment

Ремейк фильма «Смерть во время похорон» (Великобритания, 2007).

Оценки ремейка: КиноПоиск 6.0; IMDb 5.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.0; IMDb 7.3

Как вы заметили по коллажу, актёр Питер Динклэйдж сыграл в обеих версиях комедии. Причём его героя звали по-разному — в ремейке он стал Фрэнком, а в оригинале носил своё же имя Питер.

Ужин с придурками (2010)

Paramount Pictures / Gaumont

Ремейк фильма «Ужин с придурком» (Франция, 1998)

Оценки ремейка: КиноПоиск 6.1; IMDb 5.9
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.4; IMDb 7.6

Плетёный человек (2006)

Warner Bros. / British Lion Films

Ремейк одноимённого британского фильма 1973 года.

Оценки ремейка: КиноПоиск 5.5; IMDb 3.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.1; IMDb 7.5

Забавные игры (2007)

Warner Independent Pictures / Madman Entertainment

Ремейк одноимённого австрийского фильма 1997 года. Обе версии снял один и тот же режиссёр — Михаэль Ханеке. Причём чуть ли не кадр в кадр, только с англоязычными актёрами.

Оценки ремейка: КиноПоиск 7.2; IMDb 5.2
Оценки оригинала: КиноПоиск 6.6; IMDb 6.5

Унесённые (2002)

Sony Pictures Releasing / Medusa Distribuzione

Ремейк фильма «Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» (Италия, 1974).

Оценки ремейка: КиноПоиск 5.8; IMDb 3.6
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.0; IMDb 7.5

Мы отдельно говорили о неуспешности этого фильма Гая Ричи в посте про худшие фильмы последних 20 лет по версии «Золотой малины».

13-й район: Кирпичные особняки (2013)

Warner Bros. / EuropaCorp

Ремейк фильма «13-й район» (Франция, 2004). В создании обеих версий принимал участие Люк Бессон в качестве продюсера и сценариста.

Оценки ремейка: КиноПоиск 5.5; IMDb 5.6
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.5; IMDb 7.1

Также в обоих фильмах сыграл французский актёр Давид Белль. В голливудской его реплики переозвучил Вин Дизель.

Мёд в голове (2018)

Warner Bros. / barefoot films

Ремейк одноимённого немецкого фильма 2014 года. Обе версии снял Тиль Швайгер.

Оценки ремейка: КиноПоиск 7.2; IMDb 5.2
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.9; IMDb 6.5

Провал ремейка Тиль Швайгер называл низшей точкой своей карьеры.

Бонус: «Солярис» (2002)

20th Century Studios / Мосфильм

Американская экранизация одноимённого романа Станислава Лема. Картина не является ремейком советского фильма Андрея Тарковского 1972 года (хотя на первых этапах производства являлась), но их вполне можно сравнивать.

Оценки голливудской версии: КиноПоиск 6.1; IMDb 6.2
Оценки советской версии: КиноПоиск 8.0; IMDb 8.0

Бонус 2: «Идеальные незнакомцы» (Италия, 2015)

Medusa Distribuzione

Удивительное дело, ведь ремейки этой итальянской драматической комедии были сняты в 18 странах мира (она даже попала в книгу рекордов Гиннесса). Но не в США!

Разумеется, голливудская разработка имела место, вот только она попала в неудачные руки в неудачное время. Производством ремейка занималась компания The Weinstein Company, которая перестала существовать в 2018 году после обвинения Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Поэтому на данный момент судьба голливудских «Идеальных незнакомцев» неизвестна.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск
Телеведущий Евгений Киселев объявлен в розыск
Путин назначил Мантурова вице-премьером
Путин назначил Мантурова вице-премьером
Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022 году
Chainalysis назвала основных пользователей биткоин-миксеров в 2022
Интересные мысли про герпес
Интересные мысли про герпес
Тимати замахнулся на крупнейшую сеть кофеен
Тимати замахнулся на крупнейшую сеть кофеен
Ольга Кабо судится с мужем из-за денег
Ольга Кабо судится с мужем из-за денег
Алексей Панин остался почти без денег
Алексей Панин остался почти без денег
Секрет Аллы Пугачевой выдал отец Киркорова
Секрет Аллы Пугачевой выдал отец Киркорова
Глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в стране
Глава МИД Италии заявил о риске проведения досрочных выборов в стране
Продюсер «Клиники» задержан по обвинению в сексуальном насилии
Продюсер «Клиники» задержан по обвинению в сексуальном насилии
При снижении уровня насильственных преступлений падает и смертность от болезней сердца
При снижении уровня насильственных преступлений падает и смертность
Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов умер во время массажа
Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов умер во время массажа

Топ на сегодня

Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком
Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала «Люся»
Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной индустрией
Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной

Еще по теме

Число кинорелизов 20th Century сократится под управлением Disney
13 плохих фильмов, которые были сняты лучшими режиссёрами современности
Зарубежные фильмы, которые в России любят намного больше, чем на родине
Еще не вышедшие ремейки фильмов, к которым уже относятся со скепсисом