10 случаев, когда Голливуд делал ремейки на неамериканские фильмы и садился в лужу
Голливуд давным-давно держит за собой звание того самого места, где производят лучшее в мире кино. И большей частью выходящих там проектов он подтверждает этот статус. Но вот что Голливуду даётся не так хорошо, так это ремейки. Причём и на свои, то есть американские фильмы, и на иностранные. Хорошие и плохие картины, являющиеся переделкой старых, появляются в соотношении где-то 50/50 — один получится удачным, а второй с треском провалится и всех разочарует.
Давайте вспомним особо яркие провалы голливудского ремейкинга, когда студии брались за создание собственных версий неамериканских фильмов и переоценили свои силы.
Нью-Йоркское такси (2004)
Ремейк фильма «Такси» (Франция, 1998).
Оценки ремейка: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.5
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.9; IMDb 6.9
Олдбой (2013)
Ремейк одноимённого южнокорейского фильма 2003 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.4; IMDb 5.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.1; IMDb 8.4
1+1: Голливудская история (2019)
Ремейк фильма «1+1» (Франция, 2011).
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.2; IMDb 7.0
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.8; IMDb 8.5
Ох, особенно часто у Голливуда не удаются ремейки французских фильмов.
Смерть на похоронах (2010)
Ремейк фильма «Смерть во время похорон» (Великобритания, 2007).
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.0; IMDb 5.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.0; IMDb 7.3
Как вы заметили по коллажу, актёр Питер Динклэйдж сыграл в обеих версиях комедии. Причём его героя звали по-разному — в ремейке он стал Фрэнком, а в оригинале носил своё же имя Питер.
Ужин с придурками (2010)
Ремейк фильма «Ужин с придурком» (Франция, 1998)
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.1; IMDb 5.9
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.4; IMDb 7.6
Плетёный человек (2006)
Ремейк одноимённого британского фильма 1973 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.5; IMDb 3.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.1; IMDb 7.5
Забавные игры (2007)
Ремейк одноимённого австрийского фильма 1997 года. Обе версии снял один и тот же режиссёр — Михаэль Ханеке. Причём чуть ли не кадр в кадр, только с англоязычными актёрами.
Оценки ремейка: КиноПоиск 7.2; IMDb 5.2
Оценки оригинала: КиноПоиск 6.6; IMDb 6.5
Унесённые (2002)
Ремейк фильма «Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» (Италия, 1974).
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.8; IMDb 3.6
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.0; IMDb 7.5
Мы отдельно говорили о неуспешности этого фильма Гая Ричи в посте про худшие фильмы последних 20 лет по версии «Золотой малины».
13-й район: Кирпичные особняки (2013)
Ремейк фильма «13-й район» (Франция, 2004). В создании обеих версий принимал участие Люк Бессон в качестве продюсера и сценариста.
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.5; IMDb 5.6
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.5; IMDb 7.1
Также в обоих фильмах сыграл французский актёр Давид Белль. В голливудской его реплики переозвучил Вин Дизель.
Мёд в голове (2018)
Ремейк одноимённого немецкого фильма 2014 года. Обе версии снял Тиль Швайгер.
Оценки ремейка: КиноПоиск 7.2; IMDb 5.2
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.9; IMDb 6.5
Провал ремейка Тиль Швайгер называл низшей точкой своей карьеры.
Бонус: «Солярис» (2002)
Американская экранизация одноимённого романа Станислава Лема. Картина не является ремейком советского фильма Андрея Тарковского 1972 года (хотя на первых этапах производства являлась), но их вполне можно сравнивать.
Оценки голливудской версии: КиноПоиск 6.1; IMDb 6.2
Оценки советской версии: КиноПоиск 8.0; IMDb 8.0
Бонус 2: «Идеальные незнакомцы» (Италия, 2015)
Удивительное дело, ведь ремейки этой итальянской драматической комедии были сняты в 18 странах мира (она даже попала в книгу рекордов Гиннесса). Но не в США!
Разумеется, голливудская разработка имела место, вот только она попала в неудачные руки в неудачное время. Производством ремейка занималась компания The Weinstein Company, которая перестала существовать в 2018 году после обвинения Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.
Поэтому на данный момент судьба голливудских «Идеальных незнакомцев» неизвестна.