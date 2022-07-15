15 работ художника из США, превращающего грязь на машинах в искусство, из-за которого их не хочется мыть

Как только наша машина покрывается десятым слоем пыли, мы вздыхаем и едем быстрее на автомойку, пока не нашлось никакого местного художника, который бы показал все свои способности на деле. Но если бы этим художником оказался Скотт Уэйд, то, мы уверены, вы были бы вовсе не против оставленных следов его присутствия на вашем новеньком авто. Скотт Уэйд не боится пыльной работы, а любой автомобиль, страдающий от толстого слоя грязи, американскому художнику приносит только беспредельную радость и становится новым холстом для очередного его шедевра.

Фестиваль домашних питомцев

Художник из Техаса украшает пыльные стёкла машин портретами людей, наикрасивейшими пейзажами, милыми животными, картинами из кинофильмов, мультяшными героями и т.д.

Санта Клаус из рекламы Кока-Колы

«Праздник к нам приходит»

Любовь

Скотт Уэйд часто принимает участие в самых разных фестивалях, выставках, ярмарках и других масштабных мероприятиях, где он показывает своё мастерство, а его работы не остаются без должного внимания.

Лучший четвероногий друг Скотта Уэйда

Этот рисунок художник посвятил своему лучшему другу — собаке, которая ушла из его жизни, но навсегда осталась в сердце Скотта.

Одна из первых коммерческих его работ

Часто Скотт Уэйд находит машины, которым можно повесить ярлык «Помой меня», на парковках или стоянках и делает незнакомым людям приятные сюрпризы абсолютно бесплатно.

Одна из картин для рекламы компании Mitsubishi

Талантом художника даже решила воспользоваться крупная компания по продаже автомобилей марки Mitsubishi для привлечения большего количества покупателей.

Алиса в стране чудес

Гилас и нимфы

Завтрак гребцов

Процесс создания

Художник использует для создания своих картин кисти, тонкий стилус и пальцы рук. Когда произведение искусства готово, остаётся только молиться, чтобы на следующий день не пошёл дождь и вы смогли любоваться этой красотой как можно дольше.

Картина для немецкого научного шоу «Галилео»

Актёры из нашумевшей серии фильмов о мальчике, который выжил

Работа, выполненная для чемпионата мира по балансировке камней

Для создания новый картины Скотту Уэйду приходится проезжать по самым пыльным улица города ни один день, чтобы на машину осело как можно больше грязи. Бывает и такое, что он использует специальный гель, который помогает собрать ещё больше пылинок и подготовить почву для следующий работы.

Семья отправляется на отдых

Стивен и Альберт

Больше работ этого «пыльного художника» можно посмотреть здесь.