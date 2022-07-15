16 образов от визажистки из Польши, которые показывают, какой отпечаток на её теле оставили мультфильмы

Кто здесь фанат мультиков, те поднимите руку! А кто в детстве безумно любил разрисовать себя с ног до головы под столом всем, чем только можно, пока мама не видит? Тогда вы точно не ошиблись, кликнув на этот пост. Девушка из Польши ломает стереотипы о том, что на теле рисовать нельзя, а мультики только для детей! Наталия из Польши делится своими работами на странице в Инстаграме*, где она делает не только безукоризненный макияж с причёской, но и изображает детальные картины из нашумевших мультиков на своём теле. Каждый её новый скрупулёзно подобранный образ для очередной мультипликационной картины не оставит вас без впечатлений, это уж точно!

Красавица и Чудовище

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Взглянув на эти фотографии, страшно подумать, сколько уходит сил и времени на подготовку только одного образа.

Губка Боб Квадратные Штаны

Питер Пэн

Под каждым своим постом на странице в Инстаграме* визажистка оставляет для своих подписчиков список косметических продуктов, с помощью которых она создавала этот шедевр.

Золушка

Холодное сердце

Так же Наталия записывает коротенькие видео, где показывает в ускоренном темпе процесс создания очередной работы либо как она избавляется от великолепных картин на своём теле. Последнее входит в число самых страшных кошмаров для поклонников её творчества.

Рапунцель

Король Лев

Русалочка

Вы только посмотрите на масштаб работ, которые прорисованы с точностью по кадрам мультфильмов, известных каждому ребёнку!

Бэмби

Рататуй

Аладдин

Мулан

Шрек

Мадагаскар

Белоснежка

Мультики являются не единственным вдохновением для девушки, её образы охватывают самые разные темы: фильмы, сериалы, супергероев, компьютерные игры и многое другое.

Больше работ талантливой визажистки из Польши можно посмотреть здесь.

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