16 образов от визажистки из Польши, которые показывают, какой отпечаток на её теле оставили мультфильмы
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16 образов от визажистки из Польши, которые показывают, какой отпечаток на её теле оставили мультфильмы

16 образов от визажистки из Польши, которые показывают, какой отпечаток на её теле оставили мультфильмы

Кто здесь фанат мультиков, те поднимите руку! А кто в детстве безумно любил разрисовать себя с ног до головы под столом всем, чем только можно, пока мама не видит? Тогда вы точно не ошиблись, кликнув на этот пост. Девушка из Польши ломает стереотипы о том, что на теле рисовать нельзя, а мультики только для детей! Наталия из Польши делится своими работами на странице в Инстаграме*, где она делает не только безукоризненный макияж с причёской, но и изображает детальные картины из нашумевших мультиков на своём теле. Каждый её новый скрупулёзно подобранный образ для очередной мультипликационной картины не оставит вас без впечатлений, это уж точно!

Красавица и Чудовище

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Взглянув на эти фотографии, страшно подумать, сколько уходит сил и времени на подготовку только одного образа.

Губка Боб Квадратные Штаны

Питер Пэн

Под каждым своим постом на странице в Инстаграме* визажистка оставляет для своих подписчиков список косметических продуктов, с помощью которых она создавала этот шедевр.

Золушка

Холодное сердце

Так же Наталия записывает коротенькие видео, где показывает в ускоренном темпе процесс создания очередной работы либо как она избавляется от великолепных картин на своём теле. Последнее входит в число самых страшных кошмаров для поклонников её творчества.

Рапунцель

Король Лев

Русалочка

Вы только посмотрите на масштаб работ, которые прорисованы с точностью по кадрам мультфильмов, известных каждому ребёнку!

Бэмби

Рататуй

Аладдин

Мулан

Шрек

Мадагаскар

Белоснежка

Мультики являются не единственным вдохновением для девушки, её образы охватывают самые разные темы: фильмы, сериалы, супергероев, компьютерные игры и многое другое.

Больше работ талантливой визажистки из Польши можно посмотреть здесь.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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