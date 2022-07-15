5 методов и советов которые помогут вам улучшить карму

Вадим Карасев

Карма — это некий баланс хороших и плохих поступков, которые совершаются человеком. Чем больше плохих поступков, тем хуже карма, а значит меньше удачи и счастья в жизни. Настало время узнать, как можно её улучшить.

На карму влияет всё, начиная от слов, и заканчивая поступками, мыслями. Если вы решительно настроены поменять свою жизнь к лучшему, следуйте пяти простейшим советам, описанным далее.

Совершайте больше добрых поступков

Это самая общая. Но и самая главная рекомендация для всех людей — любого возраста, нации, пола. Чем больше вы творите добра, тем лучше для вас. Старайтесь делать добрые дела в первую очередь для близких людей и не заставляйте себя это делать. Попробуйте научиться совершать их автоматически, неосознанно, чтобы избавиться от корыстных побуждений.

Дело в том, что если человек делает хорошее только ради удачи, у него все будет в порядке с кармой, но она не пойдет ни в какое сравнение с силой кармы того, кто делает добро просто так — от чистого сердца. Будьте щедрыми, добрыми, внимательными к близким.

Избавляйтесь от обиды и зависти

Это тоже очень важно, поскольку обида всегда делает нас слабее духовно. Кармическая задача для каждого человека — очиститься от плохих мыслей. Обидчивым людям необходимо научиться отпускать окружающим их грехи. В противном случае их будут ждать большие проблемы.

Человек, который живет обидами, не может действовать с чистыми помыслами. То же самое касается и зависти. Тот, кто живет не своей жизнью, априори не может быть счастлив. Каждому из нас дана своя жизнь, которой нужно наслаждаться, либо которую нужно менять, чтобы она приносила удовольствие. Зависть — это неблагодарность в отношении судьбы и мироздания.

Научитесь благодарить

Когда мы сухо и черство относимся к чужой доброте, это не прибавляет вам кармы. Наоборот, это ухудшает её, причем довольно стремительно. Эксперты рекомендуют благодарить людей за доброту. Вам не обязательно делать для них что-то в ответ. Просто искренне поблагодарите их, чтобы их хорошие поступки не оставались без внимания. Это сохранит баланс энергии и улучшит вашу карму. И, опять-таки, тут важно, чтобы благодарность шла от самого сердца.

Избавьтесь от установок типа «у меня всё плохо»

Когда человек живет и думает, что у него все плохо, это негативно сказывается на его карме. Нужно помнить о благодарности. Говорите, что у вас все хорошо, чтобы Вселенная слышала и воспринимала ваши мысли, даря удачу. Когда мы недовольны своей жизнью, это увеличивает ваш кармический долг.

Не жалуйтесь на жизнь ни в коем случае. Как только вы перестанете это делать, то всё сразу изменится к лучшему. Старайтесь замечать только хорошее во всем происходящем.

Заботьтесь о своем здоровье

Мало кто знает, что хорошая карма может испортиться, если вы начнете есть что попало, курить, употреблять много горячительных напитков. Все плохие привычки, которые так или иначе негативно влияют на ваше здоровье, ухудшают карму, потому что вы сознательно разрушаете свою жизнь и свое тело.

Ухаживайте за собой — правильно питайтесь, боритесь с вредными привычками, убирайтесь в доме и держите себя в чистоте. Принимайте душ, пейте воду и всячески следите за здоровьем. Тело — это храм души. Мироздание дало вам ваше тело, поэтому за ним нужно ухаживать, чтобы не навлекать на себя проблемы.