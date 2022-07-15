7 признаков того, что мужчина не испытывает к вам чувств

1. Постоянные придирки и недовольство со стороны мужчины указывают на то, что он не искренний в отношениях.

2. Отсутствие желания проводить время вместе.

3. Во время интимных отношений молодой человек ведет себя как эгоист, так как ему важно удовлетворение собственных физических потребностей.

4. Отсутствие планов на будущее.

5. Нежелание тратить деньги на свою избранницу.

6. Мужчина не хочет знакомить со своей семьей и не пускает в свою жизнь.

7. Отсутствие свободного времени.

Мужчинам свойственно обманывать наивных и доверчивых женщин. Они говорят красивые слова, ухаживают, но при этом не испытывают ни каких чувств.Влюбленный человек никогда не будет искать недостатки в своем партнере, а наоборот будет считать его идеалом. Высказывания по поводу стиля одежды, поведения, увлечений, указывают на то, что женщина ему удобна. При возможности такой мужчина всегда уйдет. Пытаясь унизить женщину, таким образом, он выплескивает раздражение и имеющиеся внутренние комплексы.Мужчина, который проводит время со своей спутницей всего лишь пару часов в сутки, пытается избегать ее. Это самый первый признак, который указывает на то, что любви и привязанности у партнера нет. Кроме этого, женщина не вызывает у него никакого интереса, как спутница жизни.Он ведет себя холодно и не задумывается о том, чего хочет его партнерша. Женщина в этом случае становится вариантом для приятного времяпрепровождения.Если мужчина никогда не говорит о совместном будущем, то это свидетельствует о том, что оно не касается женщины. Он не видит его с ней. В данном случае его спутница является временным вариантом на пути к настоящей любви.В том случае, когда мужчина покупает себе дорогие вещи, а женщине не оказывает знаков внимания, можно сразу судить о том, что она ему не нужна. Он не хочет вкладывать свои сбережения и средства в женщину, с которой не видит свое будущее. При этом он может воспользоваться финансовыми средствами избранницы и даже жить за ее счет.На начальном этапе отношений к данному признаку можно относиться не всерьез. Однако, если после нескольких совместно прожитых лет, он не хочет познакомить спутницу с семьей, то это указывает только на несерьезность по отношению к ней. Возможно, даже он женат и она является вторым удобным вариантом для него.Мужчина редко проводит время с женщиной из-за отсутствия свободного времени. Он сам назначает время для свиданий и не отвечает на телефонные звонки, когда этого хочет женщина. Явным признаком того, что девушка для него второй вариант, являются встречи в таких местах и в такое время, чтобы их никто не видел. Чаще всего это происходит в темное время суток. Очень часто многие женщины оправдывают мужчин тем, что им нужно время, чтобы понять, безразлична она ему или нет. Однако, искренняя симпатия появляется сразу. При отсутствии серьезных намерений со стороны мужчины и наличии вышеперечисленных признаков в отношениях, лучше всего отказаться от него отказаться.