Академик РАН рассказал о первом в истории конфликте Госдумы и Совфеда в России

Вадим Карасев

Академик РАН Покровский рассказал о первом конфликте Госдумы и Совфеда из-за закона о ВИЧ

Первый в истории конфликт Государственной Думы и Совета Федерации произошел на почве обсуждения закона о ВИЧ. Депутаты нескольких фракций выступили против и добились отклонения законопроекта, но его инициаторы обратились к сенаторам — те законопроект поддержали. О причинах конфликта «Ленте.ру» рассказал один из авторов документа, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

По его словам, в проекте закона предлагалось сделать тестирование на ВИЧ добровольным, и именно это вызвало возражения в Госдуме. Они, по мнению академика, встали на сторону производителей тест-систем для обнаружения вируса иммунодефицита в организме. Лоббисты боялись, что добровольно никто не будет проверяться на ВИЧ, и компании понесут убытки. Среди противников законопроекта были «Партия регионов России», «Женщины России» и другие, отметил Покровский.

В итоге была создана согласительная комиссия, и все вопросы уладили. Но в качестве компромисса его авторам пришлось оставить обязательное тестирование иностранцев, прибывающих в Россию. «Это была жертва, на которую мы пошли, и за которую нас сейчас ругает весь мир, потому что среди мирового сообщества наблюдается тенденция к тому, чтобы не ограничивать ВИЧ-инфицированных людей в передвижении», — добавил Покровский.

При этом, по его словам, авторы закона смогли добиться главного — защиты прав ВИЧ-положительных россиян, бесплатного лечения и запрета на увольнение. Покровский подчеркнул, что закон стал передовым для тех времен и существует в первозданном виде до сих пор.