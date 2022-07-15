Александра Овечкина никто не запретит, заявил Губерниев

Хоккеист Александр Овечкин, не смотря, на всю ненависть продолжает играть. Пока многие лишаются заработка за границей, Александр Овечкин продолжает переписывать хоккейные рекорды. Дмитрий Губерниев порассуждал, почему российского спортсмена не отменили на Западе. Дмитрий Губерниев заявил что нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина невозможно отстранить от матчей НХЛ. «Александра Овечкина отменить невозможно, у него мощное влияние. Американцы что-то там пыхтят «а давайте мы его не пустим». Ребят, кого вы там не пустите? Он сейчас зайдет в самолет американской авиакомпании, полетит — и все его радостно там встретят. Да, это все его влияние. Это мы опять возвращаемся к экономике, что «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталз», потому что это аттракцион, это афиша, имя, публика, касса. Поэтому, собственно, мы упираемся в экономику. Без российских хоккеистов экономика НХЛ ослабнет», — поделился мнением 47-летний комментатор в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».Высказался Губерниев и о Елене Вяльбе. Если же про Овечкина «голос российского биатлона» ничего плохого не сказал, то по 54-летней лыжнице прошелся. Напомним, комментатор и тренер много лет публично спорят. «У Елены Валерьевны есть одна большая проблема — она ненавидит биатлон. Не то что не любит, она его ненавидит. И отсюда возникают очень многие истории. Хотя я искренне ее поддерживаю, сейчас ее выкинули из совета FIS. И в эфир мы ее зовем… На обиженных воду возят. А у Елены Валерьевны зачастую получается программа про Елену Валерьевну: вы офигительная, Елена Валерьевна, послушайте, вы просто офигительная. Это как диалог Евстигнеева и Кваши: ваше величество, я человек прямой, ух, король, ух умница! Примерно так происходит в российских лыжах...» — съязвил Дмитрий.