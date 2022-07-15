Алексей Панин остался почти без денег

Актер Алексей Панин пожаловался на отсутствие работы. Артист считает, что ему закрыта дорога в российский кинематограф, да он и сам не горит желанием сниматься на родине. В будущем Алексей Панин планирует покорить киноиндустрию Америки. Почти два года назад Алексей перебрался из России в Испанию, где у него есть собственное жилье. Здесь 44-летний актер живет с дочерью Аней, которая, к слову, учится в одной из местных школ и подрабатывает официанткой в кафе. «По советским мерками у меня обычная среднестатистическая квартира с двумя спальнями, залом-студией, балконом, туалетом, ванной. У меня дизайнерского ремонта, нет красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались... В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке». — разоткровенничался Панин в одном из интервью на YouTube.Актер не скрывает, что не может позволить себе жить на широкую ногу. Иногда на помощь приходят друзья. «В данную минуту мне есть, что покушать, но если ничего не делать, то ничего не останется», — признался Алексей. Артист не стал рассказывает, чем именно занимается в Испании, лишь отметил, мол, большую часть времени уделяет дочери-подростку. «Я очень заботливый отец. Аня ходит в обычную муниципальную школу. Хотя я вообще не понимаю, зачем необходимо это учебное заведение. Моя дочь очень талантлива, она снималась в кино. Аня не будет ни математиком, ни физиком, ни инженером. Скажу по себе: получаю информацию потому, что она мне нравится. В возрасте Ани школа — это тягостная повинность, такое отбывание наказания. Для артиста очень важно элементарного познания литературы», — считает Панин.