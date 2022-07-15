Аналитик рассказал россиянам о способе спрогнозировать курс рубля
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Аналитик рассказал россиянам о способе спрогнозировать курс рубля

Аналитик рассказал россиянам о способе спрогнозировать курс рубляАналитик Шульгин рассказал, что надо прогнозировать курс рубля с учетом торгового баланса

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин рассказал россиянам о способе спрогнозировать курс рубля в беседе с агентством «Прайм».

Как пояснил аналитик, в экономике с ограничениями на движение капитала основным фактором, который определяет динамику курса, стал торговый баланс. Несмотря на отмену многих валютных ограничений, стоит обратить внимание на этот фактор при прогнозировании курса.

Помочь в составлении прогноза может оценка баланса экспорта и импорта, хотя развернутая статистика по этим показателям больше недоступна. При этом можно опираться на статистику по платежному балансу. Так, оценить динамику экспорта позволяет динамика цен на нефть и газ, вводимые санкции против России, а также добровольные отказы стран от покупок определенного товара. В оценке динамики импорта поможет статистика торгового баланса основных торговых партнеров России. В частности, это Китай, Турция, Казахстан, Индия.

Кроме того, не стоит игнорировать меры, направленные на стабилизацию рубля, озвученные Центробанком, Минфином и правительством России. Анализ объемов торгов на Мосбирже в валютах дружественных и недружественных стран также может быть полезным.

14 июля Центральный банк представил прогнозы по курсу рубля, инфляции и ВВП России на 2022-2024 годы, основанный на оценках аналитиков. В 2022 году, как ожидают экономисты, средний курс доллара составит 70,4 рубля (в июне предсказывался уровень в 75 рублей). В 2023 году доллар будет стоить 75 рублей, в 2024 и 2025 годах — 80.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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