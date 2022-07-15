Анатолий Белый прокомментировал отъезд из России: "Не могу делать вид, что ничего не происходит"
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Анатолий Белый прокомментировал отъезд из России: "Не могу делать вид, что ничего не происходит"

Анатолий Белый прокомментировал отъезд из России: "Не могу делать вид, что ничего не происходит"

Анатолий Белый прокомментировал новости о своем увольнении из МХТ им. Чехова и отъезде из России. Об этом стало известно на этой неделе. В одной из постановок его заменит Константин Хабенский.

Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью, — написал Белый в своем аккаунте в фейсбуке*.

Он отметил, что очень тяжело переживает то, что происходит в мире после начала военной спецоперации РФ на Украине. Актер добавил, что потерял много друзей, с которыми разошелся во мнениях.

Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать веселую музыку, льющуюся из открытых дверей. Не могу больше молчать. Мою страну выбили из-под ног вместе с людьми, которых я считал друзьями (остались единицы), вместе с теми, кому я играл со сцены, наивно полагая, что хоть как-то действую на их души и сердца. Дурак.

Он отметил, что высказал свою позицию по поводу спецоперации с самого начала, и на него обрушилось много "зла и ненависти". Я замолчал. Наверное, меня можно назвать пораженцем. Но я правда думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы — это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно сдуть с лица земли и истории очень легко. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше. Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день, и многое не удается, но я стараюсь. Анатолий Белый, который родился в Виннице, неоднократно высказывался против спецоперации в соцсетях. Так, после начала конфликта на Украине многие известные люди выступили против действий правительства и в связи с этим покинули Россию.

*Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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