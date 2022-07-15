Анатолий Белый прокомментировал свой уход из театра

Актер Анатолий Белый уволился из МХТ. На днях стало известно, что Анатолия Белого в нескольких спектаклях заменит Константин Хабенский. Это удивило поклонников, которые много лет ходили на спектакли в МХТ. Тут же поползли слухи о том, что 49-летний актер не только уволился из МХТ, но и покинул страну — якобы это связано с его гражданской позицией. Сам Белый последнее время молчал в соцсетях, но после поднявшегося шума решил высказаться. «Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — подтвердил актер в личном аккаунте.Он рассказал, как тяжело переживает события, происходящие в мире — из-за этого он потерял друзей, с которыми разошелся во мнениях, поэтому решил покинуть страну. «Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего Египта каждый день, и многое не удается, но я стараюсь», — объясняет свое решение звезда МХТ. Отметим, что Белый в последнее время один из самых востребованных актеров. Он не только играл главные роли на сцене родного МХТ, в частности, Мастера в легендарной постановке по роману Булгакова «Мастер и Маргарита», но и снимался в кино и сериалах. Несколько лет назад месте с Елизаветой Боярской они создали музыкально-поэтический спектакль по письмам Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Пока непонятно, куда перебрался Анатолий. Видимо, из страны он уехал вместе с супругой Инессой, а также детьми — сыном Максимом и дочерью Викторией, а также наследницей от первого брака жены Екатериной.