Анна Седокова сделала признание и попрощалась
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Анна Седокова сделала признание и попрощалась

Анна Седокова сделала признание и попрощалась
39-летняя певица Анна Седокова выпустила новую песню. Звезда сцены заявила, что стала бояться своих песен. Анна Седокова пришла к выводу, что их слова сбываются в ее жизни. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сейчас живет в Майами. Артистка покинула Россию, поскольку ее 30-летний муж, баскетболист Янис Тимма, получил работу в американской команде. Уроженка Киева тяжело переживает боестолкновения, происходящие на Украине. Однако Седокова отказывается их комментировать. Сегодня поп-звезда заявила, что в ее жизни произошло важное событие. Она выпустила песню «Прощай, амиго». Композиция была написана в другом драматичном для Украины году – 2014-м. По словам певицы, тогда она переживала «душераздирающий период своей жизни». В начале 2022 года артистка хотела выпустить этот трек, но не смогла. «Сейчас я решилась, — пояснила Анна. — Обычно каждое слово в моей песне сбывается в моей жизни, как только я ее выпускаю. Именно поэтому я почти 3 года не писала песни. Не хотела, чтобы они сбывались. А счастливые и пустые песни-рифмы — не совсем мой профиль». Впрочем, звезда откровенно призналась, что иногда всё же записывает пустышки. Однако она затем не поет их на концертах. Многодетная мама также эмоционально попрощалась с поклонниками. «У «Прощай, амиго» своя жизнь. И она должна жить. Для меня это идеальное прощание. Возможно, моё. Спасибо за то, что дождались, за поддержку и за то, что все эти годы были со мной. Почти 20 лет как я на сцене. Двадцать. И моя любимая фраза в этой песне: «Любовь не бывает трезвой». Прощайте», — написала Седокова в своем блоге.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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