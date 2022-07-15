Анонсирован одиночный хоррор про «Чужих» на Unreal Engine 5

Вадим Карасев





Студия Survios (известна по VR-игре The Walking Dead Onslaught) и издательство 20th Century Game анонсировали новый одиночный хоррор по вселенной «Чужих». Как точно называется проект — пока не сообщается, в анонсе просто указано, что это Aliens.

Игра описывается как однопользовательская «иммерсивная хоррор-игра». Указано, что проект создается «для PC, консолей и виртуальной реальности». При этом конкретные консоли, на которых планируют выпустить новую игру про «Чужих», разработчики не называют.

На сайте студии Survios говорится, что новая Aliens разработана с использованием Unreal Engine 5 и имеет оригинальную историю, которая происходит между первыми двумя частями «Чужих». По сюжету, в новом проекте «закаленный в боях ветеран мстит Ксеноморфам».

Больше подробностей об игре обещают рассказать 21 июля во время Comic-Con в Сан-Диего.