Анонсирован одиночный хоррор про «Чужих» на Unreal Engine 5
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Анонсирован одиночный хоррор про «Чужих» на Unreal Engine 5

Анонсирован одиночный хоррор про «Чужих» на Unreal Engine 5


Студия Survios (известна по VR-игре The Walking Dead Onslaught) и издательство 20th Century Game анонсировали новый одиночный хоррор по вселенной «Чужих». Как точно называется проект — пока не сообщается, в анонсе просто указано, что это Aliens.

Игра описывается как однопользовательская «иммерсивная хоррор-игра». Указано, что проект создается «для PC, консолей и виртуальной реальности». При этом конкретные консоли, на которых планируют выпустить новую игру про «Чужих», разработчики не называют.

На сайте студии Survios говорится, что новая Aliens разработана с использованием Unreal Engine 5 и имеет оригинальную историю, которая происходит между первыми двумя частями «Чужих». По сюжету, в новом проекте «закаленный в боях ветеран мстит Ксеноморфам».

Больше подробностей об игре обещают рассказать 21 июля во время Comic-Con в Сан-Диего.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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