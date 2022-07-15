Bloomberg раскрыл критические проблемы Евросоюза вокруг дальнейшей финансовой помощи Украине

Вадим Карасев

Крупная финансовая помощь Украине, о которой Европейский союз говорил в мае текущего года, откладывается. Bloomberg раскрыл детали переговоров.

2 месяца назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила передать Украине заем размером 9 миллиардов евро, но пока удалось согласовать только начальный транш размером в 1/9 предложенной суммы. ЕС ожидает новых экономических вызовов – возможное полное прекращение поставок российского газа и ужесточение монетарной политики рискует свалить регион в уже вторую рецессию за 2 года. При этом Украине требуется 5 миллиардов евро в месяц, чтобы покрывать потребности бюджета и другие срочные траты. Центробанк Украины остается главным источником финансирования бюджета, но его возможности постоянно снижаются.

В мае Еврокомиссия заявила о намерениях участвовать в восстановлении Украины, которое может потребовать до 750 миллиардов евро, согласно оценкам Киева. Этот проект может вызвать еще более жесткое обсуждение среди членов ЕС, не имеющих четкого плана, откуда брать такие средства.Как утверждают знакомые с обсуждением источники, предложение Комиссии отпугнуло многих членов Евросоюза, обеспокоенных не только масштабами обещанной помощи, но возможными коррупционными злоупотреблениями.

Источники утверждают, что на встрече министров финансов ЕС во вторник примерно треть из 27 участников заявила, что Европе потребуется введение новых мер поддержки наиболее уязвимых стран-участников, иначе жители этих государств перестанут поддерживать помощь Киеву. В итоге министры согласовали выделение Украине только 1 миллиарда евро из заявленного в мае пакета помощи. Большая часть пакета заблокирована из-за разногласий Комиссии и властей Германии о структуризации помощи.

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Германия пыталась убедить Комиссию предоставить Украине не займы, а гранты, чтобы облегчить финансовое бремя страны. При этом сама Германия хочет сократить объем своей ответственности, ссылаясь на то, что уже предоставила Киеву 1 миллиард евро невозвратного гранта при посредстве МВФ. Еще 1.5 миллиарда евро, обещанные Украине Европейским инвестиционным банком, остаются заблокированными, потому что Комиссия требует обеспечить более надежные гарантии их возврата. Сотрудник Комиссии считает, что ЕС должен быть готов понести убытки в случае дефолта Украины.



Ситуация может оказаться еще тревожнее, если Россия перекроет поставки газа. "Этот сценарий превращается из гипотетического в тот, к которому мы должны быть готовы", заявил Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

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