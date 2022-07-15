Братск получит 40 троллейбусов и 27 автобусов на газомоторном топливе

В 2022 и 2023 годах Братск получит экологичный городской транспорт. В этом году автопарк пополнят 20 троллейбусов, в следующем — еще 20 троллейбусов и 27 автобусов, работающих на газомоторном топливе. На это из федерального бюджета в течение двух лет направят 1,45 миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе правительства региона. Транспорт закупят в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подписал постановление «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в части реализации мероприятий по приобретению троллейбусов». Деньги смогут получить города, которые включены в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. В их числе — Братск.