Бритни Спирс против звезд Голливуда: "Лучше буду тусоваться с бездомными"

Вадим Карасев

Бритни Спирс, которая месяц назад вышла замуж, продолжает активно публиковать посты в инстаграме*, часто ее записи вызывают вопросы и даже недоумение публики. Так, певица неожиданно нелестно отозвалась о голливудских знаменитостях, а также прокляла папарацци.

За последнюю неделю звезда вообще выложила довольно много контента, были и ее знаменитые танцы перед камерой, и откровенные кадры: пару дней назад Спирс опубликовала подводные кадры, где она запечатлена без купальника. Сразу несколько достаточно странных публикаций появилось и за последние сутки. Сначала Бритни обратилась к фотографам:

Папарацци, от всего сердца: пошли вы!

— эмоционально высказалась певица.





Бритни Спирс

Через один пост Бритни снова выложила гневное послание — на этот раз к коллегам. Под картинкой с надписью "Бог не добр" певица написала:

Означает ли это, что дьявол невероятно красив и добр? Я лучше буду тусоваться с бездомными, чем с людьми из Голливуда...

Реакцию пост вызвал неоднозначную. Одни комментаторы поддержали настрой Бритни, так, пользователь jillianshipanock_gills отмечает:У бездомных, вероятно, гораздо больше мудрости, чем у этих из Голливуда.

Другие же пользователи стали иронизировать по поводу того, что Спирс как раз и тусуется исключительно со звездами:

Да, видели мы твою свадьбу, где не было ни одной голливудской знаменитости, а только толпа бездомных,

— пишет jed_for_days. Напомним, что на свадьбе Спирс и Сэма Асгари веселились Мадонна, Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор, Кейт Хадсон, Селена Гомес, Донателла Версаче и другие.





Бритни Спирс с гостями своей свадьбы: Донателлой Версаче, Пэрис Хилтон, Мадонной, Селеной Гомес и Дрю Бэрримор

А кто-то вообще разглядел в словах Бритни оскорбление людей без определенного места жительства.

Похоже на то, что бездомных сейчас оскорбили без причины.

— пишет комментатор timcov.

Бездомные — тоже люди, Брит,

— упрекает певицу пользователь под ником jewelelizabethahaha.

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Маргарита Дорошевич