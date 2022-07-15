Бывший бьюти-редактор Vogue Арина Шабаева стала визажистом и рассказала о трендах и главных правилах макияжа

Вадим Карасев

Журналистка Арина Шабаева, два года проработавшая редактором красоты на сайте русского Vogue, дала интервью экс-главреду Vogue, Glamour и Tatler Виктории Давыдовой для ее телеграм-канала "Спортшик".

О занятиях спортом

В последнее время моя любимая физическая нагрузка — долгие прогулки. Пара-тройка километров по Садовому в быстром темпе под любимую музыку — и ноги гудят, и мысли приведены в порядок. Если говорить про зал, то люблю круговые тренировки. К слову, Анджелина Джоли тоже обожает их вместе со своим тренером Магнусом Лигдбеком. Это лучший способ сбросить эмоциональное напряжение и обнулить тяжелый день.

О макияже в спортзале

Крашусь и не вижу в этом ничего криминального. Декоративная косметика давно не уступает по своим полезным свойствам уходовой. Немного увлажняющего тинта на губы, выравнивающий флюид на лицо, слой влагостойкой туши и гель для бровей — мой маст, чтобы выглядеть так же классно, как Джейн Фонда, Шер и Синди Кроуфорд на своих легендарных видеоуроках домашнего фитнеса.

О других бьюти-правилах

Главное правило: меньше — лучше. Не наслаивайте тон на лице, а отдайте предпочтение легкому BB-крему. Выберите средства для контуринга, губ и глаз, которые быстро и надежно фиксируются на коже. Скулы подчеркните скульптором в стике, глазам добавьте блеска кремовыми тенями в "шайбе", а для губ приберегите стойкий тинт в любимом оттенке.

Не усердствуйте с пудрой — лицо так или иначе вспотеет, а дополнительное покрытие создаст эффект слоеного пирога, с которым вам будет просто некомфортно. Ну и можно не брать с собой хайлайтер и румяна, потому что интенсивная тренировка за вас нарисует на лице естественное сияние и свежесть — это постоянно демонстрирует спортивный дуэт моделей Жозефин Скривер и Жасмин Тукс.





О том, как имитировать румянец после пробежки

У меня есть секретное средство, которое сразу убивает двух зайцев, — увлажняющий стик-хайлайтер для лица, губ и глаз Chanel в оттенке Rosee. За мгновение делает gym skin, вы нравитесь себе в зеркале с одним-единственным средством на лице. А вообще, влажное сияние можно воссоздать практически любым прозрачным блеском для губ — главное, чтобы в формуле не было блесток, а текстура была не слишком липкой. Каплю на пальцы, похлопывающими движениями переносим на скулы — и вуаля, вы сияете, как Хейли Бибер под калифорнийским солнцем.

О водостойкой косметике

Я не привыкла отказывать себе в яркости летом, поэтому водостойкая косметика — мое все. Состав таких средств часто аналогичен обычным неводостойким — единственное, внутри можно найти дополнительные ингредиенты, которые помогают им лучше прилегать к коже, ресницам, губам и создают барьер от влаги. Это могут быть силиконы, полимеры, диметикон или более натуральная и безопасная альтернатива — воски. Если водостойкий тон нам может понадобиться только для фотосессии в бассейне, то стойкие тени, тушь и подводка нужны и обладателям нависшего века, и любителям пустить слезу. А визажистка Селены Гомес Мелисса Мурдик советует использовать водостойкую косметику всем девушкам с жирной кожей, так что и я не вижу причин ее бояться.

Ваш любимый тренд на лето?

Этим летом не собираюсь расставаться с громадными стрелками. Можно переосмыслить как классические варианты в духе последнего показа Balenciaga, отрегулировав длину под себя, так и поэкспериментировать с новаторскими формами и сумасшедшими цветами, как это делают солистки Blackpink, близняшки Simihaze, сестры Хадид. Вокруг нас так много вдохновения, почему бы не перенести его на лицо!

Елизавета Константинова