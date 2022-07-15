Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов умер во время массажа

Печальную новость обсуждают в спортивном мире. Молодой футболист, бывший игрок московского «Спартака» умер в возрасте 29 лет. По предварительной информации, все случилось на сеансе массажа.

Известно, что днем Александр провел тренировку вместе с любительской командой, за которую играл в последнее время. А затем пошел на массаж, где ему резко стало плохо — медики говорят, что, скорее всего, оторвался тромб. Но точную причину скоропостижной смерти покажет вскрытие.

Отметим, что Козлова называли одним из главных талантов поколения — первый матч он провел в Лиге чемпионов еще в 17 лет, а после выступал за молодежную сборную.

В составе «Спартака» он провел 28 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также Козлов выступал за такие клубы как «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».