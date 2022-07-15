Celsius отчиталась о дыре в балансе на $1,2 млрд

Криптолендинговая платформа Celsius Network сообщила, что ее обязательства превышают находящиеся на балансе активы почти на $1,2 млрд.

Согласно новым документам, по состоянию на 13 июля компания владела активами на $4,3 млрд. Ее обязательства перед клиентами и кредиторами составили $5,5 млрд.

Данные: документация, поданная CEO Celsius Алексом Машинским и юридической фирмой Kirkland & Ellis.

Celsius указала, что ее активы в токенах CEL составляют около $600 млн. Однако в тех же документах компания отметила, что по состоянию на 12 июля общая рыночная капитализация монеты составляла примерно $170,3 млн.

Машинский объяснил проблемы компании сочетанием неудачных вложений, рыночных условий и неспособности управлять быстрым ростом площадк. В результате у Celsius "остались непропорциональные обязательства".

Из документов также следует, что крупнейшим необеспеченным кредитором компании является Pharos USD Fund SP, зарегистрированный на Каймановых островах.

Данные: документация, поданная CEO Celsius Алексом Машинским и юридической фирмой Kirkland & Ellis.

Bloomberg выяснил, что Pharos USD Fund SP аффилирован с компанией Lantern Ventures. Последняя связана с венчурной фирмой Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида.

Последняя также фигурирует в документации СЕО Celsius — ей криптолендинговая платформа задолжала почти $12,8 млн.

В июне Бэнкман-Фрид заявил, что Alameda Research предпринимает усилия для смягчения негативных явлений на криптовалютном рынке из-за проблем Celsius.

СМИ сообщали, что биржа FTX, основателем которой также является Бэнкман-Фрид, рассматривала возможность помощи Celsius, включая поглощение платформы, однако отказалась от сделки после изучения финансов компании. По словам источников, FTX обнаружила дыру в балансе Celsius примерно на $2 млрд.

Напомним, 14 июля Celsius Network и некоторые ее дочерние компании подали ходатайство о банкротстве.

До этого платформа полностью погасила кредит в DeFi-протоколе MakerDAO и вывела суммарно 23 962 WBTC обеспечения. Всего через несколько часов после погашения этого долга Celsius перевела 24 463 WBTC на адрес FTX.

13 июля Celsius погасила последний крупный заем в DeFi-протоколе Compound и вывела чуть менее $200 млн в WBTC, а накануне — заем в протоколе Aave, освободив залог в более чем 400 000 stETH.